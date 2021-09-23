影／台中打BNT首日2人心跳加速、嘔吐送醫 6人暈針

台中市今天開打BNT疫苗，順序「先高中、後國中」，多數學校安排在下午施打，少部分學校人數太多，從早上開始打疫苗，市長盧秀燕今天下午視察忠明高中，在學生注射前有獎徵答，確認打疫苗的小知識，校方安排6個注射區，今天要打完高中部。

盧秀燕表示，台中市94.42%、近15萬名學生同意施打BNT疫苗，14萬6257人選擇校園施打，衛生局請41個醫療院所到各校服務，今天第一天注射，大致掌握學生們對打疫苗很期待，她訪談幾忠明高中的孩子，打完疫苗狀況OK，不過，不能掉以輕心，請消防局要安排救護車在周邊待命。

盧秀燕說，早上有3所學校先開打，有2人不舒服送醫，目前狀況穩定，另有6人暈針。教育局長楊振昇補充說明，今天早上慈明高中、明道高中、大里高中3校2200多名學生先開打，首日請疫苗假10校共79人，兩人不適送醫都是女生，一人有嘔吐狀況，一人心臟不適，家長都陪同照顧，目前醫生診斷都穩定。

盧秀燕在學生打疫苗前，先和學生互動，掌握他們是否掌握打疫苗小知識，「為什麼要打疫苗？」學生說能增加抗體，「打完疫苗要注意什麼？」學生們說要多休息、還是要戴口罩，她送學生台中市府自製「愛的社交距離」口罩，她也提醒學生，要感恩台積電、鴻海、慈濟基金會他們採購、捐贈BNT疫苗的努力。

忠明高中今天先打高中部，國中部仍在安排接種子宮頸疫苗，要10月後才能開打。今天由台中醫院的醫護人員協助注射，一人平均30秒-40秒，扣掉不同意有888人，在放學前可接種完畢。

台中一中今天下午也開始打疫苗，全校2600多人由台中榮總醫護人員協助，校方人員說，醫護人員「超級專業」，打疫苗速度非常快，放學前能完成注射，有學生忘記帶健保卡，不過都有造冊，事後再補即可。 台中市今天第一天注射BNT疫苗，市長盧秀燕（左一）她訪談幾忠明高中的孩子，打完疫苗狀況OK，不過，不能掉以輕心，請消防局要安排救護車在周邊待命。記者喻文玟／攝影 台中市今天開打BNT疫苗，順序「先高中、後國中」，多數學校安排在下午施打，少部分學校人數太多，從早上開始打疫苗，市長盧秀燕今天下午視察忠明高中。記者喻文玟／攝影 台中市94.42%、近15萬名學生同意施打BNT疫苗，14萬6257人選擇校園施打，衛生局請41個醫療院所到各校服務，今天第一天注射上午有2人身體不適送醫、6人暈針。記者喻文玟／攝影

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