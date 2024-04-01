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桃園4所國小將廢校！因航空城計畫遭徵收 教育局承諾25師工作有保障

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園陳康國小、后厝國小、圳頭國小及沙崙國小等4校因應桃園航空城計畫將於7月廢校，教育局表示，4校共25名正式教師，會優先介聘至他校服務。圖為后厝國小。本報資料照片
桃園陳康國小、后厝國小、圳頭國小及沙崙國小等4校因應桃園航空城計畫將於7月廢校，教育局表示，4校共25名正式教師，會優先介聘至他校服務。圖為后厝國小。本報資料照片

桃園陳康、后厝、圳頭及沙崙國小4校因應桃園航空城計畫徵收土地，將於7月廢校，後續百名學生會轉校安置，但外界擔憂教職員恐一夕失業。桃園市教育局回應，4校共25名教師，會優先介聘至他校服務，保障每名教師的工作權益。

航空城計畫預定今年11月起全區動工，徵收區內的竹圍國小將遷至竹圍國中校區，圳頭、后厝、沙崙、陳康4所國小預定明年4月停招、7月31日前廢校。後續多數學生將轉往大園、菓林國小等校就讀。儘管加總近百名學生將轉校安置到大園、菓林國小等校就讀，教職員恐面臨失業窘境。

市議員徐其萬直言，政府推動重大政策，不僅影響在地學生受教權，連帶衍生教職員安置問題，教育局應保有老師的工作權益，不要讓他們變成流浪校長或流浪老師。

教育局回應，為配合航空城計畫第3跑道新建工程，徵收區內有4所學校將於7月底停辦，目前4校教師共25名，將於4月12日起至4月15日依桃園市市立國民小學及幼兒園超額教師介聘作業要點及教師意願選填，優先介聘至他校服務，確保每名教師的工作權益。

另至7月底前，4校學生轉至他校教就讀，可向原校申請就學補助，包含服裝、課本等費用，每人一次性補助2萬5000元，保障學生權益。

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