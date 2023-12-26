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交大小7中千萬雲端發票還無人領 國稅局分析少做這動作

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
陽明交大新竹光復校區內的7-11超商今年9月25日開出特別獎1千萬元發票，消費者只花了26元就中了1千萬元，但迄今仍無人領獎。記者張裕珍／翻攝
陽明交大新竹光復校區內的7-11超商今年9月25日開出特別獎1千萬元發票，消費者只花了26元就中了1千萬元，但迄今仍無人領獎。記者張裕珍／翻攝

陽明交大新竹光復校區內的7-11超商今年9月25日開出特別獎1千萬元發票，消費者只花了26元就中了1千萬元，當時掀起校內熱議，甚至有網友發文稱是實驗室學長中獎。但此張在交大小7的雲端發票迄今無人兌獎，明年1月5日就是領獎期限，北區國稅局新竹分局分析消費者未設定領獎帳號，因此無法自動入帳，須自行列印發票才能兌獎。

財政部昨天耶誕節在臉書發文，貼心提醒今年度112年7-8月期統一發票領獎期限只到𝟭𝟭𝟯年𝟭月𝟱日，並點名該期還有8張千萬元特別獎沒人領，其中1張尚未兑獎的發票正是在新竹市東區大學路1001號內7-11購買26元飲品開出的發票，發票類別為雲端發票。

7-11交大門市就位於陽明交大光復校區內，消費者不乏交大師生，當時開獎消息一出，立刻引起交大學生熱烈討論，甚至有人在分享LINE截圖稱是實驗室學長中獎，「超扯，他現在超爽」。交大二餐7-11也在臉書粉絲專頁分享開出千萬發票的喜訊。

不過，雲端發票中了1千萬元特別獎，開獎迄今超過3個月仍尚未完成兌獎，也引起民眾好奇。北區國稅局新竹分局指出，雲端發票存載具裡頭，若是使用財政部的統一發票對獎APP可以設定領獎帳戶，無論中獎金額大小，開獎完後數日會自動匯入帳戶。

北區國稅局新竹分局指出，該名千萬發票得主並未設定自動領獎帳戶，可能到現在也沒有注意到自己中獎，因此尚未兌獎。並提醒民眾，中獎後已經無法透過設定帳戶領獎，必須自行到便利商店列印中獎發票，再持中獎發票到指定的兌獎據點才能兌獎。

若超過兌獎期限怎麼辦？北區國稅局新竹分局指出，超過明年1月5日領獎期限就不能兌領，沒有兌領的獎金就會留作後續統一發票的加開組數獎金，留給其他人機會。

雲端發票 陽明交大 新竹

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