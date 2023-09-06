高虹安搭「百萬保時捷」跑行程 文化局長即將去職爆：她早在4月就搭了

新竹市長高虹安近期被爆出有多台百萬名貴私家車載她跑行程，市府幕僚回應高是跑私人行程才不搭公務車，主要是節省市府資源，不料，即將去職的文化局長錢康明今晚在臉書發文，提醒高的幕僚「注意細節、解決事件的源頭，就不用寫那麼多的回應文了」，並指早在今年四月兒童藝術節公務行程，高就已搭保時捷私車出席活動。

錢康明指出，今年四月新竹市兒童藝術節，黑色保時捷就出現過了。當時一群人在路旁準備迎接高虹安，忽然一輛黑色保時捷駛入，跳下一位身形嬌小的秘書後，它就開走了。然後在目視可見的不遠處，高虹安竟改從哪裡下車，於是一群人跑去迎接，反而引起現場更大騷動。

錢康明說，不是法律問題、不是車子品牌問題，當你們（指幕僚）讓高虹安改在遠處下車，想必也是考量到觀感問題，這個判斷是完全正確的。但是必須說方法拙劣。

錢康明認為，與其遮掩高虹安從保時捷下車的事實，建議幕僚應讓高原地點下車後，市長先向司機（朋友）道謝後，再步行入場。或讓高在很遠的地方先下車，再步行至會場，沿路還可以跟家長和孩子們問好。

或者高虹安可乘坐55688到會場，不然文化局有一輛17年的公務車，假日都可以借用。又或者不用寫那麼多的回應文，只要回答虛心受教，感謝議員和媒體的提醒，也是回應文的一種。