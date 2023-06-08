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桃園籲中央修法管制改裝車 車友3理由反對：不該過度擾民

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓今天上午代表桃園市政府參加行政院會，呼籲中央修法加強源頭管制。不過改裝車友多不贊成，憂心修法太嚴，可能失去改裝空間。記者林伯東／攝影
桃園市副市長蘇俊賓今天上午代表桃園市政府參加行政院會，呼籲中央修法加強源頭管制。不過改裝車友多不贊成，憂心修法太嚴，可能失去改裝空間。記者林伯東／攝影

改裝車噪音議題延燒，桃園市副市長蘇俊賓今天上午代表桃園市政府參加行政院會，呼籲中央修法加強源頭管制。不過改裝車友多不贊成，認為取締人員攔查標準不一，噪音取締也缺乏標準規範，若修法太嚴，還可能失去改裝空間，呼籲政府不該過度擾民。

桃市府建議中央修法方向，包括在道路交通管理處罰條例增列法條，將排氣管列為重要設備，不得任意調換，或變更後須取得排氣及噪音檢驗合格證明，並辦理變更登記。另建議健全現行排氣管認證機制，提供民眾使用合法認證排氣管的管道。

桃園改裝車友「波波」表示，原廠機車設計重點是安靜、耐用、省油，他改裝排氣管則是加強性能、馬力輸出，增加跑山能力；他坦言機車改裝後，難免聲音較大，不過每家廠牌材質不同，不是每個排氣管的聲音都一定會嚴重擾民。

波波說，雖改裝車噪音擾民問題值得重視，但目前還不了解政府訂定的標準有多嚴，尤其很多機車還沒改裝聲音就大，光以分貝數訂標準，恐怕任何改裝都可能受阻，因此現階段並不贊同政府修法。

波波也直言，近期桃市府啟動「靜桃計畫」強力取締噪音車輛，稽查人員卻直接前往車行拍下改裝車輛，要求車主到檢，如此舉動讓人不安，「畢竟改裝車又不違法，那是正常可以賣的東西，又不是違禁品。」

噪音 桃園

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