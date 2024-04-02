小林製藥紅麴案 北市衛生局查7業者令逾8萬盒產品下架

日本小林製藥紅麴案延燒，台中市「和司特股份有限公司」進口日本「小林製薬」紅麴粉末原料製成相關產品，台北市衛生局追查7家北市業者產品下架回收，至少製成8萬盒相關產品，已要求業者下架回收，另追蹤大研生醫所製逾14萬盒「納豆紅麴Q10膠囊」，已下架回收2萬多盒且持續進行中。

衛生局說明7家業者稽查狀況，「台灣利得生物科技股份有限公司」、「振翔生物科技股份有限公司」2家業者，使用紅麴原料供樣本測試，無製成相關產品。

衛生局表示，「全力專注國際股份有限公司」使用紅麴原料製成「『舒活專科』日本專利紅麴+Q10+葉酸+天然蕎麥B12」產品5992盒，其中4887盒未出貨，已銷售1105盒予消費者，陸續回收中。

衛生局指出，「宜果國際股份有限公司」使用紅麴原料製成「博能醇康健補養素 750公克/包」、「博能生機醇麴黑蒜雙效升級配方750 公克/包」、「博能生機醇麴黑蒜雙效升級配方30公克/包」，共1萬4804盒，已告知通路產品預防性下架回收，截止4月1日共下架3698盒。

衛生局提到，「惠康草本股份有限公司」、「愷達生醫有限公司」2家業者，實際營業地址位在新北市，已移請新北市衛生局協助查核並預防性下架回收。

衛生局表示，「尚誼生技有限公司」委託代工廠，製成「原輔堂頂級大紅麴膠囊(10粒入)、原輔堂頂級大紅麴膠囊(60粒入)」，出貨給台中市3家業者，兩種包裝規格共6萬10盒，尚誼生技有限公司已通知下游業者下架回收，北市衛生局已移請台中市食品藥物安全處協助查核並預防性下架回收。

不只這7家業者，北市衛生局持續追蹤「大研生醫國際股份有限公司」委託代工廠使用台中市「和司特股份有限公司」、新北市「三合興產業股份有限公司」紅麴原料製成「大研生醫納豆紅麴Q10膠囊」的下架情形。

衛生局指出，製成產品共14萬7514盒，庫存10萬7155盒，截至3月31日下架回收共2萬1891盒，並持續下架回收統計中。衛生局亦派員至實體通路稽查，未查獲通報產品在架上陳列販售，並要求針對販售有疑慮產品的各通路業者，應妥善處理並辦理退貨相關事宜。