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曝遭割喉學生班導師1句話讓他揪心 劉和然談校園安全管理籲聽第一線聲音

聯合報／ 記者王慧瑛張曼蘋／新北即時報導
新北副市長劉和然。聯合報系資料照／記者劉懿萱攝影
新北副市長劉和然。聯合報系資料照／記者劉懿萱攝影

新北某完全中學校園日前發生喋血案，造成一名國三男學生死亡，校園安全管理引發關注。新北市副市長劉和然今天上廣播節目受訪談及此事，他說，重視學生隱私權是趨勢，教育現場制度及規範不能只有理想更要務實，改革必須聽第一線老師聲音，相信老師心中會有一把尺。

劉和然今天中午上廣播節目「飛碟午餐」，接受主持人尹乃菁訪問，談賴皮寮、校園喋血案及塭仔圳重劃等議題。

劉和然曾是國中老師、主任、校長等，對教育議題感觸很深。他說，基於教化概念，曝險少年18歲以前不留前科，但若從矯正機構回學校，學校要能接得住才行。

劉和然說，教育部今天找教育團體開會，他對今天的會議有很深期待，希望教育部能聽見第一線老師聲音。劉也說，重視學生隱私權是潮流、趨勢，依據目前的輔導管教辦法，搜查學生書包等行為，必須有家長代表等人在場，實務上有些窒礙難行。

新北校園喋血案發生後，被害學生的班導師、校長等人持續陪在家屬身旁，劉和然提到，班導師當時在學生搶救過程中告訴他「我們班上的孩子一個都不能少」，讓人聽了揪心，可惜最後等到的還是令人心碎的結果。

劉和然今天中午上廣播節目「飛碟午餐」，接受主持人尹乃菁訪問，談賴皮寮、校園喋血案及塭仔圳重劃等議題。圖／翻攝自廣播直播畫面
劉和然今天中午上廣播節目「飛碟午餐」，接受主持人尹乃菁訪問，談賴皮寮、校園喋血案及塭仔圳重劃等議題。圖／翻攝自廣播直播畫面

劉和然 校園安全 班導師 教育部 隱私權

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