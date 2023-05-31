大法官被提名人尤伯祥替炒作TDR打官司 鮑魚名人二審判17年6月

連一鮑魚前董座鍾文智被控與前寶來證券副總裁白文仁炒作揚子江、明輝、特藝石油TDR，套利約4.9億元，檢方依違反證券交易法起訴白、鍾和配合炒股的前寶來證券協理何國威、經理王永順、組長陳志偉；鍾一審被依高買低賣證券等罪判18年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今改判鍾17年6月，4億4132千萬不法所得沒收。

鍾文智聘請的律師，是昨天獲蔡英文總統提名為大法官的尤伯祥，昨提名消息一出，民進黨立委蘇治芬直指尤伯祥在2005年的雲林地院焚化爐案中「教唆證人偽證」；當年的蒞庭檢察官蔡啟文、審判長康樹正也都發文還原，法界震撼。尤今天則稱這是「惡意的捕風捉影」和傳述抹黑。高院審理本案時，鍾以受命法官紀凱峰曾參與原審審理程序14次，聲請法官迴避，高院第十庭在今年2月16日裁定駁回，最高法院4月19日也駁回抗告。

檢方起訴指出，寶來證券2010年取得明輝TDR承銷商資格，鍾文智為取得明輝TDR的配售額度，以利該檔股票掛牌交易後能控制交易價格套利，與白文仁、王永順、何國威配合，透過人頭帳戶事先圈購該檔9千餘張股票，加上寶來證合法認購的3千張，4人共控制該檔股票達1萬2千餘張，占總發行量的4成。

4人接著在2010年10月20日掛牌上市開始，以人頭帳戶大量買進賣出，製造該檔股票交易活絡的假象，吸引不知情的投資人進場交易，沒想到價格卻從17元跌至14.9元，不賺反虧。

因證券商為爭取股票承銷商資格，私下會承諾退佣給股票發行公司內部人或相關人員。陳志偉、王永順、白文仁為籌措給特藝石油相關人員的退佣，在寶來證爭取到特藝石油TDR的承銷商資格後，由陳志偉推薦、何國威聯繫鍾文智，以同樣手法炒作該檔股票，提供3萬餘張股票給鍾的人頭，加上寶來合法認購的7千8百餘張，5人掌控的數量占總發行量近5成。鍾接著在2011年2月25日特藝石油TDR掛牌上市起，透過人頭從11.7元炒高至16.25元後再全數賣出，套利1億4千餘萬元。2018年時，台北地檢署另查出鍾以相同手法炒作揚子江船業公司TDR，追加起訴。

高院開庭期間，杜姓證人稱因營業員介紹而結識鍾，2010年有圈購揚子江TDR，並透過業務員幫忙找金主，如果有獲利，10%要給金主。杜表示，鍾文智拜託他找金主代持。杜說很相信鍾，「當然賺」，且打聽下來每個人都有獲利。

一審時，白文仁無罪，何國威被判4年8月徒刑，王永順、陳志偉分別遭處9年、10月徒刑。高院審理後仍認為TDR為有價證券，適用證交法，因認定的犯罪金額較一審少，因此鍾文智等人刑度略減。二審時，王永順被判8年6月，沒收1758萬元，何國威改判4年，其餘上訴駁回。