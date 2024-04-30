前5大賺錢醫院長庚獨占4席 林口長庚93億、連7年奪冠

衛福部健保署今天公布最新111年醫療院所財務報告，林口長庚醫院連7年首冠，就整體收支結餘金額前5大醫院排名，分別為林口長庚、高雄長庚、中國附醫、基隆長庚、桃園長庚，長庚醫療體系於前5大結餘醫院就占4名，結餘來源多依靠股利收入，中國附醫為單由醫務盈餘就擠入前五名，但令人意外的是，義大醫院從110年最賺錢醫院第五名，111年為虧錢醫院的第二名。

健保署依「全民健康保險醫事服務機構提報財務報告辦法」於今天上網公開111年度領取健保費用2億元以上，經主管機關、會計師查核通過的238家院所財務報告，此為第10次財報公開。包括醫學中心19家、區域醫院82家外，另有地區醫院132家、基層診所3家及2家醫事檢驗所，其中地區醫院較去年增加11家，醫事檢驗所增加1家。

據統計整體收支結餘金額前10大醫院，分別為林口長庚結餘93.93億元、高雄長庚71.91億元、中國附醫30.62億元、基隆長庚26.59億元、桃園長庚22.34億元、成大醫院19.51億元、台大醫院19.03億元、台中榮總17.64億元、台北榮總17.10億元、高雄醫學大學附設醫院14.73億元。

而整體收支短絀金額前10大醫療院所，分別是土城醫院虧1.15億元、義大醫院虧1.09億元、博田國際醫院虧0.84億元、國仁醫院虧0.47億元、門諾壽豐分院虧0.36億元、衛福部金門醫院虧0.3億元、玉里慈濟醫院虧0.27億元、長庚雲林醫院虧0.26億元、霧峰澄清醫院虧0.23億元、台大金山醫院虧0.13億元。

健保署醫務管理組長劉林義說，據統計，111年醫療院所收支結餘共217家醫院，占比9成，另收支短絀有21家，占比為8.8％。這次為凸顯醫事人員為醫療院所的貢獻，以醫務收支結餘分析，前五名為中國附醫為25.55億元、高醫附醫12.33億元、台中榮總10.65億元、新竹馬偕9.03億元、雙和醫院8.14億元，並呼籲醫務收支結餘較多的醫院，可以多聘請醫護人員，改善醫療環境。

另林口長庚醫院於110年結餘金額為34.79億元，但於111年暴增至93.93億元；義大醫院從110年為最賺錢的第五名，於111年成為虧錢醫院的第2名。劉林義說，林口長庚醫院結餘多依靠非醫務結餘的股利收入，就110年股利為37億元，111年股利增至85億元，而義大醫院結餘減少的主因是非醫務收入的投資收入減少8億元。