薛瑞元指公立醫院不漲掛號費具定錨作用 民團不表樂觀

衛福部取消醫療院所掛號費參考上限，訴求為物價上漲，應回歸市場機制。衛福部長薛瑞元今於國醫節慶祝大會表示，開放掛號費參考價上限，不代表一定會漲價，許多公立醫療機構都不漲價，就會產生定錨作用，因為要漲的醫院就會考慮病人會不會因此流失。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，全國醫療院所高達8成為私立醫療機構，公立醫院約僅占2成，「這要如何產生定錨作用？」真的十分困難，且衛福部立醫院等供公立醫院自負盈虧，為何受限不能調漲掛號費，如此只會加速公立醫院醫師流向私立醫院。

「衛福部真的太小看市場機制，醫療政策及費用不能靠人性。」滕西華表示，民國九十九年制定掛號費參考上限，至今仍有許多醫療院所已調漲掛號費，衛福部都管不住了，何況取消參考上限後，「衛福部更加管不住」。

滕西華表示，如今醫療費用愈來愈貴已經是進行式，所有民眾都需要面對，衛福部要做的是提高健保費用，保障弱勢族群的就醫權益，並有效減少醫療自費市場，有助健保永續經營。

取消掛號費參考範圍，將是醫療自費市場不受管制的「破口」，這將是更嚴重的「破窗效應」，民眾必須有所認知。滕西華說，掛號費、健保差額醫材等，如果無法管理或釐清價值，醫療自費市場於未來將會脫離衛福部的管理，而醫師執業就會往自費市場移動，真的茲事體大。

「公立醫療機構不漲價的定錨作用，我沒有那麼樂觀。」消基會董事長吳榮達說，近期已有很多私人診所調漲掛號費，這已經是一個趨勢，但現在已有部分縣市要求所轄醫療院所凍漲，而消基會和醫改會已有共識，往後會進行調查確認，各層級醫療院所是否有漲掛號費、漲幅多少、是否為普遍現象，而整體調漲幅度應須觀察1至2年，期間會不定期進行調查。

醫改會秘書長林雅惠說，掛號費是就醫的門入場卷，民眾認可醫療院所因成本考量調漲掛號費，但希望衛福部依醫療院所經營成本及民眾可負擔下，訂定掛號費參考範圍，讓大家有所依循，才是比較好的做法，可是衛福部未善盡社會溝通，貿然取消參考範圍，也取消地方衛生局掛號費「備查」措施，罔顧民生經濟及民眾醫療、健康所受的衝擊。

「民眾關心的是，掛號費多少，才是合理範圍。」林雅惠表示，衛福部取消參考範圍，又不願意訂定新的收費範圍，還要求公立醫院不要漲價，「真的令人不解」，顯得取消政策是「反反覆覆」，沒有進行任何評估。

據統計，今年1月台北市衛生局接獲申請掛號費調漲備查的醫療院所，家數已達100家左右，僅僅一個月的申請家數，為去年一整年約200家的一半，「增加的家數真的非常多」。林雅惠說，現在掛號費爭議仍在高峰，但等風頭過了，一定會有更多的醫療院所調漲掛號費，而掛號費調漲不公爭議，最後還是需要衛生局出面處理，只會增加衛生局人員負擔。