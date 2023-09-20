獨／明年度健保總額協商 西醫醫院、基層破局

衛福部健保會今審議明年度健保總額，據了解，醫院部門、西醫基層部門經協商後，均因所提成長率、預算金額與付費者代表方案差距過大，紛紛破局，最後將採兩案並陳方式，仍交由衛福部長薛瑞元最後裁示。今天到晚間九時，僅洗腎及中醫與牙醫部門完成協商，衛福部健保會表示將於周五一併對外說明。

113年度全民健保醫療給付費用總額成長率，經國發會審議通過為2.621%至4.7%，總預算金額為8581億元至8755億元，兩者相差174億元。今天協商會議從上午9點開始，持續討論逾十二個小時。

據了解，目前西醫醫院與基層總額皆未達成共識，有關西醫醫院總額，醫院代表主張成長率4.660%、付費者代表3.626%；西醫基層總額，醫界代表主張4.690%、付費者代表3.077%。

門診透析與中醫、牙醫總額則達成共識，門診透析總成長率3%（醫院1.586%、西醫基層4.587%），中醫部門總成長率4.221%。至於牙醫總額，牙醫界代表主張4.063%、付費者代表1.831%，最後達成共識，總成長率2.436%。

對於西醫醫院與基層總額皆未達成共識，參與協商會議的醫師公會全國聯合會理事長周慶明表示，西醫基層訴求總額預算成長率為4.69%，但付費者代表僅同意3%左右，雙方想法差異太大，無法達成共識。據了解，醫院部分也遇到相同問題，醫院部分訴求總額預算成長率為4.7%，與付費者代表沒有共識。

周慶明指出，國內高血壓標準為140／90毫米汞柱，但國際標準數值已降至130／80，如果可以有效控制高血壓，並將收縮數值壓維持在130以下，可以降低心血管疾病、中風、腎衰竭、尿毒症等疾病風險。西醫基層診所期望編列預算，照顧收縮壓數值在130至140的病人，對國人健康有益，但付費者代表不同意，不願意編列預算。

另為照顧白內障患者置換人工水晶體手術權益，健保署去年開放眼科醫師每月進行白內障手術40例上限規定，去年編列1.2億元預算。周慶明說，去年發現總需金額達1.9億元，超出原先預算7000萬元，如今只能稀釋點值因應，等同由醫師自行吸收，犧牲醫師權益。

周慶明說，西醫基層部門爭取明年度健保總額，期編列白內障手術預算至3億元，滿足病人手術需求，但卻被付費者代表刪減至0元，連原先編列的1.2億元都刪減。

高雄縣醫師公會理事長、醫師公會全聯會常務理事王宏育於臉書表示，今天的總額成長率協商會議，依序為醫院總額、透析、西醫基層、中醫、牙醫。首先醫院總額協商失敗「破局」，透析總額成長率3%協商成功。

王宏育說，西醫基層總額協商時，編列8.4億元希望提升高血壓防治品質，另編列5億元預算精進「代謝症候群防治計畫」，並希望編例2.23億元預算加成85歲以上長者診察費，編列6.593億元提升護理人員薪資。但健保會委員商議25分鐘後，幾乎全部都只給「0元」預算。

「大家都張大眼睛，不敢相信，天啊！世界上有這麼悲慘的事情嗎？」王宏育說，大家對於協商過程感到失望及絕望。

「面對協商破局，心情十分沉重、無法平靜。」周慶明說，疫情過後，國人更重視健康，增加健保總額成長率應是各界共識，但付費者代表仍期望不要增加太多醫療預算，不符醫界需求。醫院、西醫基層總額預算，將與付費者代表兩案並陳方式，最後由衛福部長薛瑞元裁示。