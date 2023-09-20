快訊

基泰大直事故工地又發生下陷 北市建管處到場監測中

要求業者進口蛋標國產 徐巧芯批胡扯「規定還是陳時中公告」

一晚賣1000噸洗衣粉！3大叔「手足無措」直播帶貨 工廠卻困擾了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／明年度健保總額協商 西醫醫院、基層破局

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保會今舉行健保總額協商會議，目前醫院、西醫基層總額協商破局，讓基層醫師大感失望。本報資料照片
衛福部健保會今舉行健保總額協商會議，目前醫院、西醫基層總額協商破局，讓基層醫師大感失望。本報資料照片

衛福部健保會今審議明年度健保總額，據了解，醫院部門、西醫基層部門經協商後，均因所提成長率、預算金額與付費者代表方案差距過大，紛紛破局，最後將採兩案並陳方式，仍交由衛福部長薛瑞元最後裁示。今天到晚間九時，僅洗腎及中醫與牙醫部門完成協商，衛福部健保會表示將於周五一併對外說明。

113年度全民健保醫療給付費用總額成長率，經國發會審議通過為2.621%至4.7%，總預算金額為8581億元至8755億元，兩者相差174億元。今天協商會議從上午9點開始，持續討論逾十二個小時。

據了解，目前西醫醫院與基層總額皆未達成共識，有關西醫醫院總額，醫院代表主張成長率4.660%、付費者代表3.626%；西醫基層總額，醫界代表主張4.690%、付費者代表3.077%。

門診透析與中醫、牙醫總額則達成共識，門診透析總成長率3%（醫院1.586%、西醫基層4.587%），中醫部門總成長率4.221%。至於牙醫總額，牙醫界代表主張4.063%、付費者代表1.831%，最後達成共識，總成長率2.436%。

對於西醫醫院與基層總額皆未達成共識，參與協商會議的醫師公會全國聯合會理事長周慶明表示，西醫基層訴求總額預算成長率為4.69%，但付費者代表僅同意3%左右，雙方想法差異太大，無法達成共識。據了解，醫院部分也遇到相同問題，醫院部分訴求總額預算成長率為4.7%，與付費者代表沒有共識。

周慶明指出，國內高血壓標準為140／90毫米汞柱，但國際標準數值已降至130／80，如果可以有效控制高血壓，並將收縮數值壓維持在130以下，可以降低心血管疾病、中風、腎衰竭、尿毒症等疾病風險。西醫基層診所期望編列預算，照顧收縮壓數值在130至140的病人，對國人健康有益，但付費者代表不同意，不願意編列預算。

另為照顧白內障患者置換人工水晶體手術權益，健保署去年開放眼科醫師每月進行白內障手術40例上限規定，去年編列1.2億元預算。周慶明說，去年發現總需金額達1.9億元，超出原先預算7000萬元，如今只能稀釋點值因應，等同由醫師自行吸收，犧牲醫師權益。

周慶明說，西醫基層部門爭取明年度健保總額，期編列白內障手術預算至3億元，滿足病人手術需求，但卻被付費者代表刪減至0元，連原先編列的1.2億元都刪減。

高雄縣醫師公會理事長、醫師公會全聯會常務理事王宏育於臉書表示，今天的總額成長率協商會議，依序為醫院總額、透析、西醫基層、中醫、牙醫。首先醫院總額協商失敗「破局」，透析總額成長率3%協商成功。

王宏育說，西醫基層總額協商時，編列8.4億元希望提升高血壓防治品質，另編列5億元預算精進「代謝症候群防治計畫」，並希望編例2.23億元預算加成85歲以上長者診察費，編列6.593億元提升護理人員薪資。但健保會委員商議25分鐘後，幾乎全部都只給「0元」預算。

「大家都張大眼睛，不敢相信，天啊！世界上有這麼悲慘的事情嗎？」王宏育說，大家對於協商過程感到失望及絕望。

「面對協商破局，心情十分沉重、無法平靜。」周慶明說，疫情過後，國人更重視健康，增加健保總額成長率應是各界共識，但付費者代表仍期望不要增加太多醫療預算，不符醫界需求。醫院、西醫基層總額預算，將與付費者代表兩案並陳方式，最後由衛福部長薛瑞元裁示。

成長率 健保 醫師

延伸閱讀

薛瑞元紐約談台灣健保經驗 助聯合國實現願景

醫界提設健保安定基金 薛瑞元：須再溝通

賴清德拋「健保安定基金」 薛瑞元：尚未討論仍待溝通

部分身心障礙者申請看護免巴氏量表 衛福部勞動部今討論

相關新聞

獨／明年度健保總額協商 西醫醫院、基層破局

衛福部健保會今審議明年度健保總額，據了解，醫院部門、西醫基層部門經協商後，均因所提成長率、預算金額與付費者代表方案差距過...

進口雞蛋爭議 學界：標示與保存建議建立制度規範

農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢雙辭，企圖為進口雞蛋事件停損，但實際上，由於今年3月進口雞蛋過程緊急，很多細節也未...

北市警察局調動37人名單出爐 副大隊長調任副分局長

台北市警察局今天調整警分局副分局長等職缺，局長張榮興邀集副局長、主任秘書、督察長與政風室及人事室主任等共同開會檢討，派補...

《錢復回憶錄》發表 錢復：投入慈善16年是一生最長的工作

曾任外交部長的蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復下午舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，前副總統蕭萬長、吳尊賢基金會董事長...

涉進口蛋「洗產地」台中業者喊冤 農業部提供標示樣張曝光

台中市政府今查獲2家替農業部代工的液蛋製造廠金寶蛋品科技、新德貿食品公司，使用土耳其或巴西進口蛋，涉嫌假冒產地，依食安法...

台英農業對話會議召開 深化合作與貿易投資

農業部表示，去年農產品外銷英國約3700萬美元、進口英國農產品5.93億美元，19日召開「第6屆台英農業對話會議」，雙邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦