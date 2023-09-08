聯合報、願景工程「解凍格陵蘭」 入圍第49屆曾虛白先生新聞獎

第49屆曾虛白先生新聞獎今公布入圍名單，其中聯合報以「解凍格陵蘭」入圍數位創新類公共服務報導獎。

2022年7月，聯合報、願景工程基金會團隊親自前往格陵蘭，直擊氣候變遷現場，了解身處全球暖化第一線的格陵蘭居民，如何在生活中落實環境永續。團隊記錄下冰川融化加速、海漂垃圾激增的衝擊，也看見格陵蘭居民如何斜槓轉型，在全球暖化下，發展出更多農耕、漁業的可能性。

製作團隊藉由數位網頁、文字、影音專訪等多元呈現方式，拉近台灣讀者與格陵蘭的距離，讓讀者理解全球暖化不是遠在天邊的陌生議題，它早已在潛移默化中影響你我生活，以喚起更多人關注永續環境與全球暖化。

主辦單位今指出，15天報名期間共收到445件參賽作品，最終選出38件角逐10項獎項，得獎名單預計將於11月7日頒獎典禮揭曉。

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