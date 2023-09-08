快訊

白露到送鬼月！4生肖防血光之災 「2大姓氏」中秋前注意

釀重大事故！北市建管處要求基泰7處建案停工

老公房裡有不明惡臭…人妻一看「這箱子」悶半個月差點沒暈

聯合報、願景工程「解凍格陵蘭」 入圍第49屆曾虛白先生新聞獎

聯合報／ 記者林雨荷／台北即時報導
第49屆曾虛白先生新聞獎今公布入圍名單，其中聯合報以「解凍格陵蘭」入圍數位創新類公共服務報導獎。圖／本報系資料照
第49屆曾虛白先生新聞獎今公布入圍名單，其中聯合報以「解凍格陵蘭」入圍數位創新類公共服務報導獎。圖／本報系資料照

第49屆曾虛白先生新聞獎今公布入圍名單，其中聯合報以「解凍格陵蘭」入圍數位創新類公共服務報導獎。

2022年7月，聯合報、願景工程基金會團隊親自前往格陵蘭，直擊氣候變遷現場，了解身處全球暖化第一線的格陵蘭居民，如何在生活中落實環境永續。團隊記錄下冰川融化加速、海漂垃圾激增的衝擊，也看見格陵蘭居民如何斜槓轉型，在全球暖化下，發展出更多農耕、漁業的可能性。

製作團隊藉由數位網頁、文字、影音專訪等多元呈現方式，拉近台灣讀者與格陵蘭的距離，讓讀者理解全球暖化不是遠在天邊的陌生議題，它早已在潛移默化中影響你我生活，以喚起更多人關注永續環境與全球暖化。

主辦單位今指出，15天報名期間共收到445件參賽作品，最終選出38件角逐10項獎項，得獎名單預計將於11月7日頒獎典禮揭曉。

專題連結請點此處

格陵蘭 暖化 團隊 願景

延伸閱讀

香港出現百年一遇雨災 專家：與全球暖化有關

足球／「和梅西競爭已結束」C羅20年來首次未入圍金球獎

北巿女警斜槓當直播主反詐 網友抖內留言：可以留LINE嗎？

「橋頂少年」演活「荔枝」 林毓家坦白：我沒那麼壞

相關新聞

雨區擴大！10縣市大雨特報恐一路下到晚上

雨區擴大，氣象局針對苗栗以南10縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

台鐵8成司機員連署不加班 中秋疏運恐無車可搭

全國火車駕駛產業工會不滿公司化子法未重視行車安全議題、司機員工時問題，預計發動將在中秋連假不加班，據指，截至昨天已有約8...

台鐵中秋、國慶疏運工會動員不加班 高雄連署人達8成5

全國火車駕駛產業工會不滿公司化子法在員工權益等部分內容，發出動員令，要在今年9月29日中秋節及10月10日國慶日依法休假...

疲倦恐是罹癌徵兆！中年男工時12小時睡不飽 一查竟肝癌末期

現代生活壓力大，有時候容易感到全身疲累，但是如果身體莫名疲倦、休息也沒有用的話，可能是罹癌徵兆。一名44歲女子上班時經常打呵欠、伸懶腰，一檢查發現竟是淋巴癌；另一名46歲男子則是經常加班、工時長達12小時，全身痠痛、喉嚨痛、頭痛，健檢發現確診肝癌末期。醫師表示，肝癌、肺癌是最容易引發疲勞的癌症。

西村彗星將現蹤 錯過再等300年

日本天文學家西村榮男8月上旬發現C/2023 P1（又名西村彗星），已逐漸接近地球，預定9月12日到達近地點，9月17日...

聯合報、願景工程「解凍格陵蘭」 入圍第49屆曾虛白先生新聞獎

第49屆曾虛白先生新聞獎今公布入圍名單，其中聯合報以「解凍格陵蘭」入圍數位創新類公共服務報導獎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦