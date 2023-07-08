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終結進口蛋成爛蛋 農委會7月後大幅調整政策

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
農委會主任委員陳吉仲今天參加彰化縣2023花筍節，詢問蛋農有無養雞設備升級的需求。記者簡慧珍／攝影
農委會主任委員陳吉仲今天參加彰化縣2023花筍節，詢問蛋農有無養雞設備升級的需求。記者簡慧珍／攝影

國內蛋荒趨緩，衍生進口蛋過剩的問題，農委會主任委員陳吉仲今天到彰化縣參加農業活動談到雞蛋進口，本（7）月後將大幅調整剩下固定常約，確保國內不缺蛋，消費者買得到，蛋農有一定水準的利潤。

彰化縣是全台雞蛋最大產區，市售每兩顆雞蛋就有一顆是彰化生產；陳吉仲說，彰化縣是雞蛋主要生產區，目前產能逐漸恢復，全台每天雞蛋11萬4千箱，距離全民需求量還有一點差距，但夏天炎熱讓需求量有一些疲軟，但9月開學加上氣溫變化，需求量會增加。

陳吉仲表示，農委會專案進口雞蛋政策在本月以後大幅度調整，為了10月可能禽流感升溫或天氣太熱影響產蛋率等國內生產可能變動因素，專案進口大概剩下幾百萬顆的固定常約數量，有專案進口和庫存的雞蛋主要確保消費者都買得到蛋，更重要的是蛋農都有一定水準的利潤，農委會朝向以上這兩個目標努力。

雞蛋 陳吉仲

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