婆婆放話「母親節回娘家叫自私」惹眾怒 網批：媳婦不是妳生的

本周日即將迎來一年一度的母親節，相信不少家庭都已經規劃好了回家聚餐。豈料一位婆婆在網路上發文，稱只想著要回娘家陪老媽吃飯，但卻忘了要好好孝順婆婆的人都很自私，受到網友砲轟。

一名婆婆在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》發文，說「當人媳婦的，如果這個星期日只想著要回娘家陪老媽吃飯，但卻忘了要好好孝順婆婆，這種行為就叫做自私！」。

文章引來不少網友痛批，「當人婆婆的，如果這個星期日只想著凹媳婦不能回娘家要留下陪自己吃飯，這種行為就叫做自私！」、「妳們這種才是自私吧，平常待媳婦如何？有好好善待對方，對方的媽也自然會想得到，妳是她老公的媽，不是媳婦的媽！」、「妳是來欠噴嗎？媳婦是妳生的嗎？妳養的嗎？為什麼不能回去娘家幫她媽媽做母親節？妳不是也一樣自私，就想著要媳婦給妳的好處」。

此外，也有網友表示，「婆婆也可以回娘家找媽媽啊」、「妳自己也有過母親節啊健忘嗎？還是妳不喜歡跟兒子過節？」、「那母親節為什麼女婿不用陪岳母吃飯呢」、「照妳的說法，女婿也應該在母親節幫岳母過」。