拜訪男友大哥新居落成 她被要求睡客廳心寒斬斷6年情

「早知別去！」一名女子表示，男友大哥買新房，她跟著男友一起拜訪，卻被男友媽媽告知只能睡客廳，後面發生一連串的事情，男友都沒有跳出來幫忙說話，讓她心寒結束這段6年感情。貼文曝光後，也引發網友熱議。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文抱怨，跟男友參觀男友哥哥的新居落成，到了才被男友媽媽告知要睡客廳，心情已經夠差的女子，晚上吃著不喜歡的披薩口味，洗澡也是最後一個，越來越委屈的縮在角落打給媽媽訴苦，然而男友明明就在身邊，卻從頭到尾不發一語，讓她非常心寒。

後來，正當她要去客廳休息時，男友二哥要她去跟男友睡一間，並說「我想睡客廳」，她聽完之後，整個心都涼了，沒想到讓她不用睡客廳的決定，不是男友而是其他人。

原PO也將此事告訴公司的同事大姐，對方說有新房子要讓男丁睡，代表陽氣旺，也打圓場表示對方媽媽把她當自己人，所以別那麼難受，但女子仍無法釋懷，感覺自己終究適應不了傳統習俗。想起有次男友的大嫂說，在婆家過年大掃除要跪著擦地板，初二拜拜一整天下來就是8間廟，現在想想，對方就是在善意提醒她，沒辦法接受這些就放棄這段感情。

女子表示，自己是普通人，現在才體會到，原來愛一個人也要愛他的家，既然愛不了，就讓賢吧，「6年的你，再見了，願你的下個她是個乖女孩，我這個怪咖女孩，還是過著下班後攤死在沙發啃雞排的生活，過年也不必餓著肚子，看著滿桌愛吃的菜，卻要莊重少吃，離開對方家團圓飯後，自己偷偷買雞排回窩享受，我怎麼會在這段感情裡把自己弄得好狼狽」。

對此，網友紛紛表示，「太扯，初二拜拜要拜8間，是說初二不就該回娘家，誰要陪婆婆拜拜啊」、「也是慶幸，至少還沒真的開始進入婚姻生活」、「就算有這個狗屁理由，我還是會帶另一半去外面睡，不然就自己想辦法回家，妳確定妳男友真的愛妳嗎」、「幸好妳醒了，恭喜妳」、「無緣的大嫂是好人」。