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桂冠冰菓室「免費吃冰還能玩扭蛋」 5月12日還有一場
隨著氣候越來越炎熱，「桂冠冰菓室」在5月5日立夏當天，於台北市立兒童新樂園，舉辦「夏日冰紛特展」，在現場準備免費冰品、巨型扭蛋機供大小朋友同歡。桂冠冰菓室也預告，5月12日也將再舉辦第二波活動，讓媽媽們可以一起吃冰消暑。
分別於5月5日、5月12日登場的「夏日冰紛特展」以繽紛色彩為主軸，搭配Q版水果公仔，打造全新水果雪酪主題區。現場並且準備1,000份的冰品，包括2024年全新水果雪酪系列「百香白葡萄雪酪」與「熱帶水果雪酪」，以及「草莓煉乳夾心雪糕」與「紅豆黑糖珍珠雪糕」等不同口味。只要在現場拍照打卡就可免費兌換冰品。
除此之外，現場並規劃會員專屬的巨型扭蛋機，有機會獲得桂冠冰菓室冰品免費兌換券、線上商城折價券及桂冠窩廚房免費體驗課程等禮品。桂冠預告，第二場活動將於5月12日上午9:00於兒童新樂園再次登場。
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