嫩綠、柔和粉色系營造浪漫氛圍 盤點7個外出走跳、輕旅行必備包款！

換季時，無論外出走跳還是來場輕旅行，別忘了營造出本季專屬的浪漫氛圍，絕對是造型重點。像是法國時尚品牌agnès b. VOYAGE皮革包系列，推出眾多柔和粉嫩色調單品，彷若競相綻放的花朵與青蔥綠意，點亮旅人裝束。而新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH也透過柔和色調打造嬌媚少女風袋包，陪伴消費者恣意嬉戲。

agnès b. VOYAGE皮革包系列，以櫻花粉、嫩黃配色貫穿，並採用珍珠釘釦、b. Logo掛飾、金屬鍊帶等細節裝飾，內層設置隔層與內袋，在小巧外觀中飽含實用機能。另外，全新尼龍雲朵包採用束口設計，展現獨特蓬鬆感，水桶包形賦予悠閒度假氛圍；嫩綠色手提單肩袋，採用皮革製作提把與滾邊，在簡約輪廓中展現細緻品味。而深受消費者喜愛的方形帆布手提袋，也在這季推出格紋緹花織布款式，黑白與灰白配色，散發輕甜氣息。收納空間充裕，無論是踏青、野餐時皆適合。其中素色款式以草綠色呈現，提把特別採用牛皮材質，提升使用時的舒適度。

CHARLES & KEITH Petra微笑肩背包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

越來越多蝴蝶結、芭蕾元素在今年春夏竄紅，CHARLES & KEITH以此為本季設計靈感，在選色與細節中加入前衛精神與永恆魅力，推出燕麥色澤且擁有俐落包款結構的Perline手提硬殼包，精緻小巧尺寸，凸顯簡約溫潤感。而熱賣的Petra微笑肩背包，則換上柔和粉，無疑是浪漫春日代表。奶茶色的Sabine綁結翻蓋包，具有附帶可調節背帶與皮質觸感的烘托出整體溫婉氣質，吸引著眾人目光。

agnès b. VOYAGE方形帆布手提袋，也在這季推出格紋緹花織布款式，散發輕甜氣息。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE系列水桶肩背包，5,280元。圖／agnès b.提供

CHARLES & KEITH Sabine綁結翻蓋包，2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

agnès b. VOYAGE系列皮革拉鍊醫生包，11,580元。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE系列刺繡Logo棉質方形托特包，4,280元。圖／agnès b.提供

CHARLES & KEITH Perline手提硬殼包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供