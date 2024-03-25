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日本超人氣藝術家樋口裕子大型個展 展覽倒數！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「奇幻動物森林 樋口裕子展」展期即將進入尾聲。圖／聯合數位文創提供
「奇幻動物森林 樋口裕子展」展期即將進入尾聲。圖／聯合數位文創提供

「奇幻動物森林 樋口裕子展」展期即將進入尾聲，主辦單位聯合數位文創表示，宣布樋口裕子個展即將來台展出時，其實台灣並不是那麼多人認識這位日本人氣藝術家，但開展後創造出相當好的口碑，九大展區、超過千件以上作品，滿滿藝術家創作原稿，還有可愛的展覽周邊，都讓網友驚艷，也因此來展人數屢創新高，不僅越來越多人喜歡上樋口裕子，也都紛紛想來一睹這位超人氣藝術家的創作初心！

樋口裕子作品多元，也有許多品牌的商業合作。除了畫冊，他曾出版一系列貓咪相關繪本，與迪士尼、摩斯漢堡、寶可夢等知名IP合作，最聞名國際的莫過於與時尚精品「Gucci」共同出品的童裝、包包等；而不同商業合作的可愛風格，樋口裕子還相當喜歡恐怖電影，因此也繪製許多「樋口裕子」風格的恐怖電影海報，而這些創作的手稿，都能在這次來台展出的展覽中看的到。

此次展覽也與台灣知名手搖品牌「珍煮丹」合作，推出期間限定主題杯身及主題店，位在市府捷運站一號出口的主題店有滿滿的樋口裕子創作角色，吸引許多粉絲還未看展就前往朝聖。而2/1~3/31全台珍煮丹門市購買飲品，都能得到《奇幻動物森林 樋口裕子展》授權的超萌貓咪、兔子等角色杯身，憑聯名杯身至展覽現場票亭以現金購票，還可以360元優惠價購入原價420元的全票，逛展現省60元。

●「奇幻動物森林 樋口裕子展」於2023年12月30日至2024年4月7日在國立中正紀念堂2、3展廳（臺北市中正區中山南路21號）展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽(02) 2649-1689（每日9:00-18:00）。

藝術家 貓咪

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