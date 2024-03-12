國旅成長趨緩？去年10大熱議產品「機票」奪冠 旅平險負面聲浪增2倍

文／大數據（股）公司

進入後疫情時代，全球觀光產業陸續復甦，在經歷過疫情後旅遊成本大增的過渡期，出國旅遊開始進入疫情前的榮景。但疫情期間火熱的國內旅遊，除了受到民眾出國旅遊的市場排擠影響外，房價過高也被消費者抱怨，盛況與過去差距甚大。

大數據股份有限公司日前發布最新《如何運用AI賦能觀光產業》洞察報告，報告透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情聲量分析2023年10大熱議產品，當中機票、行李箱佔據前兩名，旅平險也緊跟在後。隨著國旅成長放緩，有關國內旅遊多數討論圍繞在「價格」及「品質」，強化服務恐成當務之急。大數據(股)公司營運長蔣志薇指出，隨著國旅成長放緩，有關國內旅遊多數討論圍繞在「價格」及「品質」，強化服務恐成當務之急。在日新月異的AI時代，語言翻譯、個人化體驗、智能客服將成為觀光旅遊業AI應用三大趨勢。

機票、行李箱、旅平險搶佔2023年10大熱議商品

疫後觀光產業復甦，桃園機場公司日前公布統計，去年桃機服務旅客量達3,535.4萬餘人次，為疫前2019年的73.1％，在復甦力道強勁下，預估今年可達4,000萬人次以上。根據大數據(股)公司旗下輿情聲量分析系統《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出2023年10大熱議產品，其中三項與旅遊、出國有關，機票、行李箱就佔據前兩名，旅平險也在榜上。全年度觀光旅遊聲量熱門關鍵字圍繞「出國」相關議題，「行李箱」、「機票」及「旅平險」等產品關鍵字聲量年成長皆高達1倍以上，尤其以行李箱成長幅度最多。

image source：《2023年10大熱議商品—旅遊為首要趨勢》

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行李箱聲量成長動力主要來自直播帶貨

「行李箱」2023年聲量年成長達2.5倍，其聲量成長動力主要來自直播帶貨，佔社群來源高達6成。網友在熱門關鍵字除了品牌外，多圍繞產品特色例如「CP值」、「外觀」（質感、顏色）、「功能」（拉鍊、防爆）及「購後服務」（維修）。而行李箱聲量前五名的品牌中，以Flexflow與7-11合作限量加價購活動，並在官方粉專宣傳增加大量曝光度，獲取聲量最高。





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2023年機票聲量年成長2倍以上 機票比價成消費者關注焦點

奪下2023年10大熱議商品的「機票」，其聲量較前一年成長2倍，高峰分別落在6月日圓創新低、7月香港政府送免費機票、9月虎航9週年全員促銷。網友在機票上特別在意「免費」、「優惠」、「便宜」等，尋找票價來源不再是比價網，而是布萊N機票達人、蓋瑞哥 機票獵人、機票博土不累哥等機票意見領袖。同時，消費者也會關注航空公司facebook粉絲專頁的「優惠行銷」，其中以長榮航空聲量最高，會在官方粉絲專頁上進行各類優惠宣傳獲高品牌曝光。而台灣本土最大航空公司則都以「永續航空」為行銷新亮點，長榮航空以「添加永續航空燃油」提升企業社會責任形象，中華航空運用「永續飛行挑戰」實踐「淨零碳飛行」。

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旅平險負面聲量年增2倍 大多來自「颱風」、「罷工」、「無預警停飛」等隱憂

2023年「旅平險」聲量雖然年成長達105%，其中負面聲量增加幅度超過2倍，主要來自「颱風」、「罷工」、「無預警停飛」等三類議題。而在產險公司旅平險聲量前五名以華南產險聲量最高，大量來自官方臉書粉專宣傳，其他產險公司則較多聲量出現在PTT保險版、PPT日本旅遊版、Dcard保險業等保險及旅遊相關討論版，話題焦點多圍繞「理賠項目」、「實支實付」。

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國旅2023年成長趨勢放緩 價格、品質是痛點

台灣民眾瘋出國，國旅住宿真的有受到影響嗎？根據中央社引述交通部觀光署最新統計，在旅館平均住用率方面，112年1到11月觀光旅館業為60.13%，較111年同期46.21%，增加13.92%，約成長30.13%；112年1到11月旅館業為47.99%，較111年同期41.17%，增加6.82%，約成長16.57%。明顯看出國旅住房狀況並沒有因出國旅客增加，而受到影響，民眾還是很願意在台灣旅遊。不過，就從《KEYPO大數據關鍵引擎》的「國內旅遊」文字雲可發現，多數討論圍繞在「價格」，大多反應台灣住宿太貴了、物價高、國旅品質差、不如出國。因此，價格、品質是國內旅遊的為痛點，強化服務是業者的當務之急。

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進入AI時代 語言翻譯、個人化體驗、智能客服將成觀光旅遊業助力

2023年是生成式AI崛起的一年，ChatGPT的問世無疑是掀起產業的巨大影響，其應用更是加速產業轉型，為各行業帶來顯著改變。2023年10大熱議產品中也有AI聊天機器人及AI圖片生成等2類產品入榜，究竟如何運用AI技術賦能觀光旅遊服務？不論是Layla透過AI聊天機器人，瞭解使用者的喜好與興趣，提供Instagram上的旅遊相關貼文，降低旅遊預期與實際體驗的落差，提升旅遊品質；抑或是觀光署「智慧櫃檯」透過AI即時翻譯，提供國際旅客更便利的旅遊服務，創造舒適的旅遊體驗。

未來，語言翻譯、個人化體驗、智能客服將成為觀光旅遊業的AI應用三大趨勢。

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