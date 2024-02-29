金曲獎才子韋禮安、黃奇斌 為亞伯樂譜出100%雙桶樂章

橫掃超過170面國際金獎，以100%雙桶熟成工藝征服全球的單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌亞伯樂，在2024年初除了持續帶給品飲者味蕾上的深刻風味，更在視聽感官上做足功夫，除再次邀來金曲創作才子韋禮安，更同步驚喜合作同樣得到多座金曲獎肯定的金曲樂團主唱黃奇斌，以一場華麗無比的聯手創作，深刻詮釋品牌「越懂得．越值得」精神，譜出亞伯樂100%雙桶熟成奏酩新樂章。

亞伯樂雪莉桶與波本桶各自100%熟成完整年份，猶如韋禮安與黃奇斌歷經時間淬煉，以樂音醞釀出無比動人的情意；而亞伯樂酒廠最為人著迷的繁複工藝勾兌，不僅猶如雪莉桶般躍然奔放的鋼琴獨奏，與波本桶般的細膩吉他指彈，勾兌奏酩出完美平衡，同時更隱含著兩位詞曲雙棲的才子的無數經典傳唱作品，詞曲之間的雙重講究，一如亞伯樂從不妥協的勾兌慢藝，成就世界級的巔峰風味。

在亞伯樂的金獎履歷中，又屬「亞伯樂14年單一麥芽蘇格蘭威士忌」最為輝煌，連續四年榮獲ISC金獎，2023年更奪得加冕至高無上的 Double Gold 特優金獎；奢用頂級西班牙Oloroso雪莉桶與高比例初次裝填波本桶，各自封存熟成巔峰年份，再以至少6次以上的熟成勾兌，捎來波本桶香草蜂蜜淡雅香氣，交織以雪莉桶甜熟黑櫻桃的深刻渾厚。無比繁複的雙桶工藝，展現無窮變幻的層次豐味，完整貫徹亞伯樂品牌「越懂得．越值得」的核心價值。