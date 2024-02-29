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金曲獎才子韋禮安、黃奇斌 為亞伯樂譜出100%雙桶樂章

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
金曲創作才子韋禮安（右），驚喜合作金曲樂團主唱黃奇斌，以華麗無比的聯手創作，詮釋亞伯樂「越懂得．越值得」精神。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金曲創作才子韋禮安（右），驚喜合作金曲樂團主唱黃奇斌，以華麗無比的聯手創作，詮釋亞伯樂「越懂得．越值得」精神。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

橫掃超過170面國際金獎，以100%雙桶熟成工藝征服全球的單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌亞伯樂，在2024年初除了持續帶給品飲者味蕾上的深刻風味，更在視聽感官上做足功夫，除再次邀來金曲創作才子韋禮安，更同步驚喜合作同樣得到多座金曲獎肯定的金曲樂團主唱黃奇斌，以一場華麗無比的聯手創作，深刻詮釋品牌「越懂得．越值得」精神，譜出亞伯樂100%雙桶熟成奏酩新樂章。

亞伯樂雪莉桶與波本桶各自100%熟成完整年份，猶如韋禮安與黃奇斌歷經時間淬煉，以樂音醞釀出無比動人的情意；而亞伯樂酒廠最為人著迷的繁複工藝勾兌，不僅猶如雪莉桶般躍然奔放的鋼琴獨奏，與波本桶般的細膩吉他指彈，勾兌奏酩出完美平衡，同時更隱含著兩位詞曲雙棲的才子的無數經典傳唱作品，詞曲之間的雙重講究，一如亞伯樂從不妥協的勾兌慢藝，成就世界級的巔峰風味。

在亞伯樂的金獎履歷中，又屬「亞伯樂14年單一麥芽蘇格蘭威士忌」最為輝煌，連續四年榮獲ISC金獎，2023年更奪得加冕至高無上的 Double Gold 特優金獎；奢用頂級西班牙Oloroso雪莉桶與高比例初次裝填波本桶，各自封存熟成巔峰年份，再以至少6次以上的熟成勾兌，捎來波本桶香草蜂蜜淡雅香氣，交織以雪莉桶甜熟黑櫻桃的深刻渾厚。無比繁複的雙桶工藝，展現無窮變幻的層次豐味，完整貫徹亞伯樂品牌「越懂得．越值得」的核心價值。

韋禮安上次一人分飾三角，這次加入阿斌，壓力分散許多，「過去就是自己獨飲，這次有人一起蠻開心的。」有私交的兩人一起工作氣氛相當愉快，音樂風格、拿手樂器各有擅長之處的兩位金曲才子，現場即興發揮創作，各自演繹出彰顯個人風格的旋律，相互丟球，阿斌笑說：「很難忍住想彈琴的衝動。」「伯樂惜伯樂」的奏酩樂章，凸顯亞伯樂的標誌性經典雙桶工藝，創造出從味蕾擴展，延伸至視聽感官的深刻意象，以一場華麗無比的聯手創作，深刻詮釋品牌「越懂得．越值得」精神。

國際認證的金獎風味，亞伯樂14年單一麥芽蘇格蘭威士忌。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
國際認證的金獎風味，亞伯樂14年單一麥芽蘇格蘭威士忌。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
韋禮安（左）與黃奇斌片中以雪莉桶般躍然奔放的鋼琴獨奏，與波本桶般的細膩吉他指彈，勾兌奏酩出完美平衡。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
韋禮安（左）與黃奇斌片中以雪莉桶般躍然奔放的鋼琴獨奏，與波本桶般的細膩吉他指彈，勾兌奏酩出完美平衡。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
征服市場更征服金獎最高標準，叫好又叫座的韋禮安（左）與黃奇斌的獨到品味，唯有對造酒工藝從不妥協的亞伯樂才得以匹配。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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品牌 蘇格蘭

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