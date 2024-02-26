楊冪、林智妍代言款！LOEWE束口皺褶包Flamenco Purse
以精湛皮革工藝聞名於世的西班牙品牌LOEWE，2024春夏系列推出嶄新的Flamenco Purse包款，柔軟澎潤的皺褶外觀，搭配精美皮繩甜甜圈造型鍊帶，形態輕巧柔美，是新一代納帕小羊皮革包款款式之一，溫潤觸感及獨特設計體現LOEWE工匠的精湛手工及創意技術。
Flamenco包款最初在八十年代面世，經當今的創意總監Jonathan Anderson在 2015年重新演繹，保留經典的細節與最大特色：將皮繩結以束起袋口時，柔軟的包袋會出現「佛朗明哥舞者裙襬」般的皺褶。全新的Flamenco Purse以兩塊絲滑的皮革巧妙拼合，完美修飾皮邊，包身形態優美，攜帶起來柔軟貼身，搭配手工皮繩甜甜圈造型鍊帶，並綴上Anagram金屬卵石圓釦；不論是中款及迷你款式，均附上一條與包款同色系的皮繩，皆可以輕鬆調節長度成手拎、肩背或是斜背。系列提供經典黑色、勃根地紅、沙黃色到翠綠色等繽紛飽滿的色彩選擇。
這款精緻小巧的全新Flamenco Purse，也出現在2024春夏女裝系列廣告中，分別由LOEWE品牌代言人Taylor Russell、楊冪以及新任品牌代言人韓星林智妍演繹。在廣告中，這三位氣質獨具的女性分別詮釋著名前衛藝術家Lynda Benglis的經典形象。
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