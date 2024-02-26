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楊冪、林智妍代言款！LOEWE束口皺褶包Flamenco Purse

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE品牌代言人林智妍與楊冪於2024春夏女裝系列廣告中演繹全新Flamenco Purse包款。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌代言人林智妍與楊冪於2024春夏女裝系列廣告中演繹全新Flamenco Purse包款。圖／LOEWE提供

以精湛皮革工藝聞名於世的西班牙品牌LOEWE，2024春夏系列推出嶄新的Flamenco Purse包款，柔軟澎潤的皺褶外觀，搭配精美皮繩甜甜圈造型鍊帶，形態輕巧柔美，是新一代納帕小羊皮革包款款式之一，溫潤觸感及獨特設計體現LOEWE工匠的精湛手工及創意技術。

Flamenco包款最初在八十年代面世，經當今的創意總監Jonathan Anderson在 2015年重新演繹，保留經典的細節與最大特色：將皮繩結以束起袋口時，柔軟的包袋會出現「佛朗明哥舞者裙襬」般的皺褶。全新的Flamenco Purse以兩塊絲滑的皮革巧妙拼合，完美修飾皮邊，包身形態優美，攜帶起來柔軟貼身，搭配手工皮繩甜甜圈造型鍊帶，並綴上Anagram金屬卵石圓釦；不論是中款及迷你款式，均附上一條與包款同色系的皮繩，皆可以輕鬆調節長度成手拎、肩背或是斜背。系列提供經典黑色、勃根地紅、沙黃色到翠綠色等繽紛飽滿的色彩選擇。

這款精緻小巧的全新Flamenco Purse，也出現在2024春夏女裝系列廣告中，分別由LOEWE品牌代言人Taylor Russell、楊冪以及新任品牌代言人韓星林智妍演繹。在廣告中，這三位氣質獨具的女性分別詮釋著名前衛藝術家Lynda Benglis的經典形象。

Flamenco Purse翠玉綠小羊皮肩背包，11萬7,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse翠玉綠小羊皮肩背包，11萬7,000元。圖／LOEWE提供
2024春夏女裝系列廣告中，LOEWE品牌代言人楊冪演繹全新Flamenco Purse包款。圖／LOEWE提供
2024春夏女裝系列廣告中，LOEWE品牌代言人楊冪演繹全新Flamenco Purse包款。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse翠玉綠納帕小羊皮迷你肩背包，96,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse翠玉綠納帕小羊皮迷你肩背包，96,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse勃根地紅小羊皮肩背包，11萬7,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse勃根地紅小羊皮肩背包，11萬7,000元。圖／LOEWE提供
2024春夏女裝系列廣告中，LOEWE品牌代言人Taylor Russell演繹全新Flamenco Purse包款。圖／LOEWE提供
2024春夏女裝系列廣告中，LOEWE品牌代言人Taylor Russell演繹全新Flamenco Purse包款。圖／LOEWE提供
2024春夏女裝系列廣告中，LOEWE品牌代言人林智妍演繹全新Flamenco Purse包款。圖／LOEWE提供
2024春夏女裝系列廣告中，LOEWE品牌代言人林智妍演繹全新Flamenco Purse包款。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse沙黃色小羊皮肩背包，11萬7,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse沙黃色小羊皮肩背包，11萬7,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse勃根地紅納帕小羊皮迷你肩背包，96,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse勃根地紅納帕小羊皮迷你肩背包，96,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse經典黑小羊皮肩背包，11萬7,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse經典黑小羊皮肩背包，11萬7,000元。圖／LOEWE提供

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