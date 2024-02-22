新一代寵妻魔人劉冠廷　學按摩手法讚「回家幫老婆按」

即將在4月準備當爸爸的劉冠廷，日前出席雅詩蘭黛板橋大遠百限定「白金逆齡時空館」開幕活動時，變身新一代寵妻魔人，由於老婆孫可芳即將臨盆，他特別跟雅詩蘭黛學習獨家「逆齡煥顏按摩手法」，直呼回家要幫老婆按摩，展現寵妻好男人的一面。

劉冠廷發現，女生懷孕後，膚質會跟著改變，因此保養更重要，特別學了獨家按摩手法，只要簡單四個穴點經絡按摩步驟，能發揮肌膚逆齡修護能量，搭配雅詩蘭黛「逆時煥顏霜」與「鑽光精華」，要回家幫老婆按摩。

而他之前常在軋戲，日夜顛倒，而如今為人夫，也將為人父，讓他感受到落實「長壽生活」很重要，平常下戲後，他會靠跑步、健身調節壓力，飲食補充高蛋白食物，而肌膚保養首重抗老，他如今身為雅詩蘭黛白金逆齡大使，體驗白金級黑鑽松露逆時煥顏霜、白金級黑鑽松露賦活微導金萃，感受到肌膚開始逆齡，還能讓精神非常飽滿，如今使用下來，都散發年輕光采。

雅詩蘭黛特別在板橋大遠百，打造限定的白金逆齡時空館，可以見證世界上第一罐頂級乳霜顛覆保養，還有品牌多年來的保養科學突破，還能以專業美容儀器帶來全方位肌膚檢測，並享受雅詩蘭黛獨家奢寵15分鐘護膚療程。即日起，凡至全台雅詩蘭黛百貨專櫃諮詢體驗，更可獲贈價值近千元的「白金級輕奢體驗禮」。