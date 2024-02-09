全新豔彩LV monogram 把旅行的男人變帥了

路易威登路易威登（Luois Vuitton，簡稱LV）針對都會時尚男士，推出Taigarama男士皮件系列新作，採用Monogram帆布製成的這系列設計，本季透過橙色、仙人掌綠和龍舌蘭藍的夏日色調將個人風格提升到另一個層次，增添了大膽而俏皮的元素，並配有奢華的皮革裝飾。包括經典的Keepall旅行袋、Discovery背包、Weekend托特包和Horizon隨身行李箱等品牌經典設計都在此系列中換發全新的風采，Nano Alpha掛戴式錢包、LV Moon和Gaston斜挎包等小型休閒單品則帶來新潮的態度。

Taigarama系列的更囊括最酷炫且運動風的新選擇，例如柔軟的Alpha信差包和與之相襯的掛戴式錢包，旅行時就只要攜帶必備的卡片，就能輕鬆解放雙手，顯得自在隨性不受拘束。該系列還包括多功能皮夾、硬幣卡夾和易於識別的護照套。