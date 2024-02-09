全新豔彩LV monogram 把旅行的男人變帥了

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聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登推出LV Taigarama男士皮件系列。圖／路易威登提供
路易威登推出LV Taigarama男士皮件系列。圖／路易威登提供

路易威登路易威登（Luois Vuitton，簡稱LV）針對都會時尚男士，推出Taigarama男士皮件系列新作，採用Monogram帆布製成的這系列設計，本季透過橙色、仙人掌綠和龍舌蘭藍的夏日色調將個人風格提升到另一個層次，增添了大膽而俏皮的元素，並配有奢華的皮革裝飾。包括經典的Keepall旅行袋、Discovery背包、Weekend托特包和Horizon隨身行李箱等品牌經典設計都在此系列中換發全新的風采，Nano Alpha掛戴式錢包、LV Moon和Gaston斜挎包等小型休閒單品則帶來新潮的態度。

Taigarama系列的更囊括最酷炫且運動風的新選擇，例如柔軟的Alpha信差包和與之相襯的掛戴式錢包，旅行時就只要攜帶必備的卡片，就能輕鬆解放雙手，顯得自在隨性不受拘束。該系列還包括多功能皮夾、硬幣卡夾和易於識別的護照套。

路易威登推出LV Taigarama男士皮件系列。圖／路易威登提供
路易威登推出LV Taigarama男士皮件系列。圖／路易威登提供
藍色Alpha信差包，76,500元。圖／路易威登提供
藍色Alpha信差包，76,500元。圖／路易威登提供
綠色Clutch Box硬箱肩背包，28萬2,000元。圖／路易威登提供
綠色Clutch Box硬箱肩背包，28萬2,000元。圖／路易威登提供
藍色Clutch Box硬箱肩背包，28萬2,000元。圖／路易威登提供
藍色Clutch Box硬箱肩背包，28萬2,000元。圖／路易威登提供
橘色Keepall Bandoulière 25包，80,500元。圖／路易威登提供
橘色Keepall Bandoulière 25包，80,500元。圖／路易威登提供
藍色Weekend托特包，98,500元。圖／路易威登提供
藍色Weekend托特包，98,500元。圖／路易威登提供
橘色Alpha掛戴式錢包，68,500元。圖／路易威登提供
橘色Alpha掛戴式錢包，68,500元。圖／路易威登提供
綠色Horizon 55行李箱，13萬6,000元。圖／路易威登提供
綠色Horizon 55行李箱，13萬6,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出LV Taigarama男士皮件系列。圖／路易威登提供
路易威登推出LV Taigarama男士皮件系列。圖／路易威登提供
橘色LV Initiales 40毫米皮帶，22,200元。圖／路易威登提供
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LV 行李箱

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