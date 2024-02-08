快訊

強烈大陸冷氣團來過年！合歡山有望降雪時機尷尬 民眾：可能被打斷腿

韓媒：台積電、SK海力士將組AI晶片同盟 發展新世代半導體

西布特羅1克逾百萬比鑽石貴？ 醫揭證據打臉

2024新春餐酒搭 這些威士忌抓得住台灣味

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
百樂門12年單一麥芽威士忌新春禮盒，建議售價1,750元。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百樂門12年單一麥芽威士忌新春禮盒，建議售價1,750元。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

歲末年終圍爐時刻，人們在歡慶的氣氛中告別過去，迎接嶄新的一年。在這美好的時刻，少不了喝上幾杯，華人一向喜歡吃飯配酒，邊吃邊喝；尤其以威士忌搭配台灣料理，更是台灣人獨創的餐酒搭配。如何讓台式宴席與西方醇酒迸發出美妙共鳴？以下3款獨獻台灣、針對台灣人的味蕾所打造的酒款，將是不錯的選擇。

2021年底推出的「格蘭利威12年首席三桶」是首席釀酒師艾倫・溫徹斯特（Alan Winchester），親自為台灣消費者量身打造的酒款。他透過新創三桶勾兌工法——以美國橡木桶完整熟陳12年後，將酒液部分轉桶至初次裝填加勒比海蘭姆桶，部分則轉桶至初次裝填波本桶過桶，留下一部分酒液，繼續在美國橡木桶熟陳；最後再進行三桶勾兌，匯聚黃金三桶完美比例。

「格蘭利威12年首席三桶」巧妙地一舉將台灣獨有的牛奶糖、龍眼乾、土鳳梨等風味元素重新演繹；在風味搭配上，更可以將美國橡木桶、蘭姆桶與波本桶所帶來的氣息，自由拆解、任意組合，成為餐桌上的台灣味絕配。

獨獻台灣的「百樂門12年原桶強度單一麥芽威士忌」，是酒廠針對台灣消費者喜好而設計的酒款。酒體帶有馥郁的雪莉桶水果乾香氣，無論是純飲或是搭配台菜都相當合適。百樂門之所以用原桶強度（Cask Strength）的方式來呈現這款酒，是考慮到台灣的消費者在品飲烈酒時，習慣加冰塊飲用，尤其台灣南部天氣炎熱，加入冰塊飲用會更加暢快。在原桶強度下的58.9%高酒精濃度酒體，將隨著冰塊逐漸融化，漸漸釋放不同層次的香氣，讓威士忌風味層次變化更加多元。

台灣限定、榮獲2023年國際烈酒大賽（ISC）金獎的「皇家禮炮23年」，是首席調酒師Sandy Hyslop融合東方美人茶香、熱帶水果與台灣人記憶深刻的龍眼乾氣味，所創作的具有台灣DNA的威士忌。「皇家禮炮23年」具有圓潤多汁的水果風味，特有的龍眼乾氣息，展現出強烈台灣特色，口感富有鳳梨、芒果、香蕉等熱帶水果甜韻，綿長的尾韻洋溢東方美人茶香與若干辛香料氣味，在各種氣味層層綻放下，恰與餐桌上的佳餚激盪出美妙的寶島餐桌風景。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

皇家禮炮23年調和式蘇格蘭威士忌——福爾摩沙節第三代年節限定版，建議售價4,150元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮23年調和式蘇格蘭威士忌——福爾摩沙節第三代年節限定版，建議售價4,150元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威12年首席三桶，建議售價1,399元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威12年首席三桶，建議售價1,399元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

酒精

延伸閱讀

世界冠軍酒廠知性巡遊 釣蝦、迺夜市大啖街邊美食

2024新春餐酒搭 這些威士忌抓得住台灣味

財神爺請進！這些2024龍年限定酒禮有錢母

唯一以6款橡木桶熟陳 大摩亞歷山大紀念款龍年包裝登場

相關新聞

500盤輕鬆吃！王瑞瑤、陳瑞憲、孫怡的日常私房愛店

首份屬於台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，採用廣納不同專業領域意見領袖的評鑑模式，引發熱烈回響。尤其2023年適逢疫情趨...

好市多必買7大類好物推薦 這款農曆年限定商品內行必入手

長長7天年假開跑，家中的年味佈置、年夜飯要用到的澎湃食材、走春拜年的禮品，走一趟美式賣場好市多就搞定！好市多搶攻過年辦年...

新年跑趴必備！風格小包10選 女孩、男生都有得挑

農曆新年做什麼？和朋友、家人相聚，其實也是另類的「跑趴」行程。新年除了穿新衣、當然也要買新包，且來看看10個風格小包，甜...

最會穿衣男星提摩西夏勒梅 顏值在線怎麼混搭都帥

暱稱「甜茶」的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）今年再度稱霸男性時尚，被美國男性時尚雜誌選為2023年度...

天使臉孔魔鬼身材Twice MOMO不賣弄性感 私下穿搭一樣吸睛

如果要用一句話來形容韓國女團Twice成員MOMO，「天使臉孔，魔鬼身材」可能是最貼切的形容詞；身材姣好，前凸後翹的曲線...

5大Outlet品牌春節重點優惠 輕奢精品折扣價太誘人

買什麼都有折扣的Outlet，最適合採購全家大小所需，迎接過年旺季，各大Outlet推出一系列優惠，就是要搶攻春節出遊人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。