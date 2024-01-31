Lisa等韓星都在揹！LOEWE Pebble水桶包簡約百搭又能裝

LOEWE早春系列推出推出全新Pebble水桶包，精選細緻的小牛皮，搭配獨特觸感的麂皮內襯，以精湛的皮革工藝打造筆挺結構，簡潔又百搭的包型洋溢時髦感，毫無多餘的精簡細臉設計，揹起來落落大方，容量又大，大立刻成為許多時尚名人的最愛，包括BLACKPINK的成員Lisa、韓國女演員林智妍、台灣女星隋棠都搶先上身。

Pebble水桶包擁有時髦俐落單背帶，銀色金屬卵石圓釦為包款的視覺亮點，也是本季最鮮明的創意，園釦上更壓印品牌標誌的Anagram圖案，只要輕輕旋轉卵石圓釦並拆卸，即可調整背帶，變化使用方式。這個獨特的裝飾性的設計巧妙地兼具實用功能，包身簡約能隨性搭配各種不同的配飾，大造出獨具個人風格的包款。方形底部搭配水桶狀包身，創造錯位視覺效果，並輕鬆營造自然漂亮的垂墜曲線。