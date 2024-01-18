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DON DON DONKI日本草莓季開跑 有吃有喝連泡澡都有草莓香

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
DON DON DONKI草莓季開跑，最受歡迎的是熊紅草莓，富涵草莓香氣且高甜度的風味。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI草莓季開跑，最受歡迎的是熊紅草莓，富涵草莓香氣且高甜度的風味。圖／DON DON DONKI提供

草莓控集合！DON DON DONKI日本草莓季開跑，集結超過30款經典草莓系列商品，包括新鮮直送的日本各地特色品種草莓、外型粉嫩夢幻的甜點零食，還有清甜甘爽的草莓飲品，就連莓果香氣植粹護膚產品也一起入列，吃的、喝的、用的走一趟就搞定。

除了最受廣大消費者歡迎的熊本縣產的熊紅草莓，日本福岡縣甘王草莓果凍香氣也超誘人，「秀幸白巧克力草莓風味夾心糖」採用整顆草莓果乾，白巧克力草莓、抹茶草莓2種口味酸酸甜甜一口接一口停不了。

DON DON DONKI也精選多款可愛外型、濃郁內餡的草莓系列餅乾，日本最熱銷的「三立草莓奶油風味薄燒」、經典不敗的「七尾福岡草莓法蘭酥」，還有自有品牌「情熱價格銅鑼燒草莓風味」，美味的草莓風味內餡與柔軟的餅皮結合，絕對是人見人愛的組合。

另外還嚴選多款人氣日系草莓飲品，喜歡濃醇香系列首推「日東甜王草莓風味奶茶」、「龜甲萬豆乳草莓風味」小孩最愛，還有「SUNTORY草莓牛奶風味飲料」、「SANGARIA草莓牛奶風味飲料」都是讓人少女心噴發的美味飲品。

最特別的是，DON DON DONKI更盤點人氣莓果植粹系列護膚商品，包括能夠釋放整天上班辛勞的「CICA草莓保濕入浴劑」、「草莓風味溫感眼罩」；讓全身都散發迷人香氣的「Kracie度假風香氛身體乳」、「水果植粹護手霜」，還有「CHOOSY唇膜-草莓」，草莓控荷包小心淪陷。

DON DON DONKI盤點人氣莓果植粹系列護膚商品，吃的用的都充滿莓果香。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI盤點人氣莓果植粹系列護膚商品，吃的用的都充滿莓果香。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI精選可愛外型、濃郁內餡的草莓系列餅乾，女孩的下午茶首選。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI精選可愛外型、濃郁內餡的草莓系列餅乾，女孩的下午茶首選。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI推出各式草莓風味的巧克力，完美的結合讓人感受到，酸甜的滋味在舌尖上舞動。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI推出各式草莓風味的巧克力，完美的結合讓人感受到，酸甜的滋味在舌尖上舞動。圖／DON DON DONKI提供
莓果控的極致享受，牛奶的香醇柔滑，有著草莓清爽的酸甜味點綴，喝起來格外的溫潤順口。圖／DON DON DONKI提供
莓果控的極致享受，牛奶的香醇柔滑，有著草莓清爽的酸甜味點綴，喝起來格外的溫潤順口。圖／DON DON DONKI提供

近期超夯的電商平台Coupang酷澎也為民眾彙集了草莓零食甜點櫃，嚴選多樣草莓零食，滿足大家的草莓胃。特別推薦低糖低脂的新產品「Binggrae light」草莓風味牛奶，1箱24瓶裝，下殺4.3折，只要約590元，另外LOTTE樂天蛋黃派、OREO奧利奧夾心餅乾也都推出草莓口味，等大家在平台上挖寶。

酷澎草莓季指定零食飲料5折起。圖／酷澎提供
酷澎草莓季指定零食飲料5折起。圖／酷澎提供

草莓 日本

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