DON DON DONKI日本草莓季開跑 有吃有喝連泡澡都有草莓香

草莓控集合！DON DON DONKI日本草莓季開跑，集結超過30款經典草莓系列商品，包括新鮮直送的日本各地特色品種草莓、外型粉嫩夢幻的甜點零食，還有清甜甘爽的草莓飲品，就連莓果香氣植粹護膚產品也一起入列，吃的、喝的、用的走一趟就搞定。

除了最受廣大消費者歡迎的熊本縣產的熊紅草莓，日本福岡縣甘王草莓果凍香氣也超誘人，「秀幸白巧克力草莓風味夾心糖」採用整顆草莓果乾，白巧克力草莓、抹茶草莓2種口味酸酸甜甜一口接一口停不了。

DON DON DONKI也精選多款可愛外型、濃郁內餡的草莓系列餅乾，日本最熱銷的「三立草莓奶油風味薄燒」、經典不敗的「七尾福岡草莓法蘭酥」，還有自有品牌「情熱價格銅鑼燒草莓風味」，美味的草莓風味內餡與柔軟的餅皮結合，絕對是人見人愛的組合。

另外還嚴選多款人氣日系草莓飲品，喜歡濃醇香系列首推「日東甜王草莓風味奶茶」、「龜甲萬豆乳草莓風味」小孩最愛，還有「SUNTORY草莓牛奶風味飲料」、「SANGARIA草莓牛奶風味飲料」都是讓人少女心噴發的美味飲品。

最特別的是，DON DON DONKI更盤點人氣莓果植粹系列護膚商品，包括能夠釋放整天上班辛勞的「CICA草莓保濕入浴劑」、「草莓風味溫感眼罩」；讓全身都散發迷人香氣的「Kracie度假風香氛身體乳」、「水果植粹護手霜」，還有「CHOOSY唇膜-草莓」，草莓控荷包小心淪陷。 DON DON DONKI盤點人氣莓果植粹系列護膚商品，吃的用的都充滿莓果香。圖／DON DON DONKI提供 DON DON DONKI精選可愛外型、濃郁內餡的草莓系列餅乾，女孩的下午茶首選。圖／DON DON DONKI提供 DON DON DONKI推出各式草莓風味的巧克力，完美的結合讓人感受到，酸甜的滋味在舌尖上舞動。圖／DON DON DONKI提供 莓果控的極致享受，牛奶的香醇柔滑，有著草莓清爽的酸甜味點綴，喝起來格外的溫潤順口。圖／DON DON DONKI提供