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DON DON DONKI日本草莓季開跑 有吃有喝連泡澡都有草莓香
草莓控集合！DON DON DONKI日本草莓季開跑，集結超過30款經典草莓系列商品，包括新鮮直送的日本各地特色品種草莓、外型粉嫩夢幻的甜點零食，還有清甜甘爽的草莓飲品，就連莓果香氣植粹護膚產品也一起入列，吃的、喝的、用的走一趟就搞定。
除了最受廣大消費者歡迎的熊本縣產的熊紅草莓，日本福岡縣甘王草莓果凍香氣也超誘人，「秀幸白巧克力草莓風味夾心糖」採用整顆草莓果乾，白巧克力草莓、抹茶草莓2種口味酸酸甜甜一口接一口停不了。
DON DON DONKI也精選多款可愛外型、濃郁內餡的草莓系列餅乾，日本最熱銷的「三立草莓奶油風味薄燒」、經典不敗的「七尾福岡草莓法蘭酥」，還有自有品牌「情熱價格銅鑼燒草莓風味」，美味的草莓風味內餡與柔軟的餅皮結合，絕對是人見人愛的組合。
另外還嚴選多款人氣日系草莓飲品，喜歡濃醇香系列首推「日東甜王草莓風味奶茶」、「龜甲萬豆乳草莓風味」小孩最愛，還有「SUNTORY草莓牛奶風味飲料」、「SANGARIA草莓牛奶風味飲料」都是讓人少女心噴發的美味飲品。
最特別的是，DON DON DONKI更盤點人氣莓果植粹系列護膚商品，包括能夠釋放整天上班辛勞的「CICA草莓保濕入浴劑」、「草莓風味溫感眼罩」；讓全身都散發迷人香氣的「Kracie度假風香氛身體乳」、「水果植粹護手霜」，還有「CHOOSY唇膜-草莓」，草莓控荷包小心淪陷。
近期超夯的電商平台Coupang酷澎也為民眾彙集了草莓零食甜點櫃，嚴選多樣草莓零食，滿足大家的草莓胃。特別推薦低糖低脂的新產品「Binggrae light」草莓風味牛奶，1箱24瓶裝，下殺4.3折，只要約590元，另外LOTTE樂天蛋黃派、OREO奧利奧夾心餅乾也都推出草莓口味，等大家在平台上挖寶。
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