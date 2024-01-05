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鳳小岳穿菲董LV服裝秒變迷弟 劉以豪原來也粉菲董

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登2024春夏系列男裝快閃店。圖/路易威登提供
路易威登2024春夏系列男裝快閃店。圖/路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）即日起至2月25日於台北遠百信義A13開設男裝快閃店，呈獻新任男裝藝術總監「菲董」（Pharrell Williams）上任後所創作的首季2024春夏男裝系列。

鳳小岳說自己從20年前開始認識菲董，當時還是幫大衛鮑伊唱開場的樂團，如今他成為服裝品牌的創意總監，對他來說意義格外重大，猶如一起長大的朋友。他很喜歡今天穿的棒球外套和褲裙，上面的logo是菲董高中母校，別具意義，也是整個系列中他最喜歡的一套服裝。

對鳳小岳褲裙套裝印象最深刻的劉以豪，身穿黑色雙排扣羊毛西裝，手上拎紅色的Speedy包，最欣賞菲董裝飾在包包上的格言，希望能永遠保持陽光。

鳳小岳出席路易威登開幕活動。記者孫曼/攝影
鳳小岳出席路易威登開幕活動。記者孫曼/攝影
劉以豪出席路易威登活動。記者孫曼/攝影
劉以豪出席路易威登活動。記者孫曼/攝影

服裝 總監 快閃

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