韓國超夯拍貼機「人生四格」進駐全家便利商店台中兩店！造型道具、梳妝台全都有

看準韓流商機，全家便利商店將席捲韓國大街小巷的「人生四格」（인생네컷）正韓拍貼機引進台中一中街商圈與逢甲商圈內的兩家店舖中，免出國就能在「全家」體驗正宗韓式拍貼，獲得與韓國明星同框的專屬美照。「人生四格」是韓國最大的拍貼機連鎖品牌，除了提供各種頭飾和道具增添拍照樂趣外，亦有多款可愛療癒的主題邊框供消費者選擇，更不定期與韓國偶像、團體如BLCAKPINK成員JISOO、Fromis_9、東方神起、TREASURE等合作，推出正版授權的限定聯名款邊框，讓消費者可以與自己喜愛的K-pop明星「合照」。

「全家」於深受年輕人及觀光客喜愛的台中一中街商圈、逢甲夜市商圈內，挑選台中一中街店、台中金福星店導入「人生四格」拍貼機台；現場不僅有化妝台讓民眾補妝、整理儀容，還有造型頭套、髮箍、眼鏡等眾多變裝道具可自由挑選搭配，拍出充滿個人特色的歡樂照片。「全家」聯名店上架的相框圖案與「人生四格」全台門市同步，讓粉絲買咖啡、繳費還能順便與瘋迷全球的韓國偶像、團體合影，輕鬆體驗韓國最正統的拍貼機玩法，無論是朋友、姊妹、情侶，都能在「全家」用四格相片留下美好回憶。