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高跟鞋？帆布鞋？CONVERSE一次滿足兩種穿搭需求

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
休閒品牌Converse以品牌經典帆布鞋為基礎推出三款春季新鞋，顛覆設計，滿足不同穿搭需求。圖／Converse提供
休閒品牌Converse以品牌經典帆布鞋為基礎推出三款春季新鞋，顛覆設計，滿足不同穿搭需求。圖／Converse提供

休閒品牌Converse一口氣推出三款春季新鞋，包含幾何CHUCK 70、DE LUXE WEDGE幾何坡跟鞋和DE LUXE HEEL復古粗跟鞋，以品牌經典帆布鞋為基礎，顛覆設計，滿足不同穿搭需求。

Converse在這季上市全新的DE LUXE幾何厚底系列鞋履，如同其名稱，呈現的三款新鞋都帶有「方正」線條。品牌將經典Chuck 70鞋型融入，透過帆布與仿皮面質感處理，藉由不規則方形中底與鞋面上的八角形logo飾片相呼應，搭配挺拔線條造型，充分展現前衛個性。像是DE LUXE HEE復古粗跟鞋將經典Chuck Taylor設計元素與復古粗高跟相融合，使經典鞋型煥發新面貌，搭配經典Chuck 70的鞋面，造型高調獨特。而DE LUXE WEDGE幾何坡跟鞋融合斜方頭設計和坡跟，凸顯強烈氣場，同時坡跟和厚底帶來舒適輕盈的腳感和落地感。

另外，運動品牌PONY在推出MJ-72系列潮流跑鞋的同時，邀請台灣偶像男團ALL IN 5與南韓女團Fanatics成員尹到怡，共同擔任品牌大使。全新推出MJ-72潮流輕跑鞋，從最外層鞋面搭載CO-OXY換氣呼吸網布系統，並在大底首次使用P-RUNTECH緩震科技，提供支撐及抓地力與極輕化的特性讓，健步行走或是運動跑步皆能輕鬆完成，而且洗鍊的外型更能應付多場景穿搭需求。值得關注的是ALL IN 5才剛迎來成團兩周年，卻在今年起成員人數有所變更，因此由吳承恩、陳柏安、董哲瑋和許傑銘一起擔任PONY品牌大使，亦是話題焦點。

PONY品牌大使尹到怡。圖／PONY提供
PONY品牌大使尹到怡。圖／PONY提供
PONY最新品牌大使ALL IN 5成員陳柏安。圖／PONY提供
PONY最新品牌大使ALL IN 5成員陳柏安。圖／PONY提供
PONY最新品牌大使ALL IN 5成員董哲瑋。圖／PONY提供
PONY最新品牌大使ALL IN 5成員董哲瑋。圖／PONY提供
DE LUXE系列復古粗跟鞋，3,380元。圖／Converse提供
DE LUXE系列復古粗跟鞋，3,380元。圖／Converse提供
PONY最新品牌大使ALL IN 5成員許傑銘。圖／PONY提供
PONY最新品牌大使ALL IN 5成員許傑銘。圖／PONY提供
PONY最新品牌大使ALL IN 5成員吳承恩。圖／PONY提供
PONY最新品牌大使ALL IN 5成員吳承恩。圖／PONY提供
DE LUXE系列幾何Chuck 70鞋，3,080元。圖／Converse提供
DE LUXE系列幾何Chuck 70鞋，3,080元。圖／Converse提供
Converse在這季上市全新的DE LUXE幾何系列鞋履，如同其名稱，呈現的三款新鞋都帶有「方正」線條。圖／Converse提供
Converse在這季上市全新的DE LUXE幾何系列鞋履，如同其名稱，呈現的三款新鞋都帶有「方正」線條。圖／Converse提供
DE LUXE系列幾何坡跟鞋，3,380元。圖／Converse提供
DE LUXE系列幾何坡跟鞋，3,380元。圖／Converse提供

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