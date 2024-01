高跟鞋？帆布鞋？CONVERSE一次滿足兩種穿搭需求

休閒品牌Converse一口氣推出三款春季新鞋,包含幾何CHUCK 70、DE LUXE WEDGE幾何坡跟鞋和DE LUXE HEEL復古粗跟鞋,以品牌經典帆布鞋為基礎,顛覆設計,滿足不同穿搭需求。

Converse在這季上市全新的DE LUXE幾何厚底系列鞋履,如同其名稱,呈現的三款新鞋都帶有「方正」線條。品牌將經典Chuck 70鞋型融入,透過帆布與仿皮面質感處理,藉由不規則方形中底與鞋面上的八角形logo飾片相呼應,搭配挺拔線條造型,充分展現前衛個性。像是DE LUXE HEE復古粗跟鞋將經典Chuck Taylor設計元素與復古粗高跟相融合,使經典鞋型煥發新面貌,搭配經典Chuck 70的鞋面,造型高調獨特。而DE LUXE WEDGE幾何坡跟鞋融合斜方頭設計和坡跟,凸顯強烈氣場,同時坡跟和厚底帶來舒適輕盈的腳感和落地感。