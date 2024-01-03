高跟鞋？帆布鞋？CONVERSE一次滿足兩種穿搭需求

休閒品牌Converse一口氣推出三款春季新鞋，包含幾何CHUCK 70、DE LUXE WEDGE幾何坡跟鞋和DE LUXE HEEL復古粗跟鞋，以品牌經典帆布鞋為基礎，顛覆設計，滿足不同穿搭需求。

Converse在這季上市全新的DE LUXE幾何厚底系列鞋履，如同其名稱，呈現的三款新鞋都帶有「方正」線條。品牌將經典Chuck 70鞋型融入，透過帆布與仿皮面質感處理，藉由不規則方形中底與鞋面上的八角形logo飾片相呼應，搭配挺拔線條造型，充分展現前衛個性。像是DE LUXE HEE復古粗跟鞋將經典Chuck Taylor設計元素與復古粗高跟相融合，使經典鞋型煥發新面貌，搭配經典Chuck 70的鞋面，造型高調獨特。而DE LUXE WEDGE幾何坡跟鞋融合斜方頭設計和坡跟，凸顯強烈氣場，同時坡跟和厚底帶來舒適輕盈的腳感和落地感。