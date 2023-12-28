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韓星李善均過世 醫建議影迷2動作抒發難過情緒

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
李善均（右）輕生對影迷造成的衝擊，可透過回顧李的作品，或和其他影迷互相抒發、支持。圖取自X
李善均（右）輕生對影迷造成的衝擊，可透過回顧李的作品，或和其他影迷互相抒發、支持。圖取自X

韓星李善均昨天被發現陳屍車內，警方初步研判是輕生。醫師指出，這類名人輕生的事件，在當地可能產生模仿效應，不過台灣跟韓國仍有一段距離，對台灣民眾是否造成負面模仿效應，可再觀察約1至3個月，事件對影迷造成的衝擊，則可透過回顧李的作品，如療癒劇「我的大叔」，或和其他影迷互相抒發、支持。

李善均在「我的大叔」中飾演暖男大叔，故事敘述韓國「國民妹妹」IU飾演的社會底層女孩，為了支付奶奶療養院費用，甚至鋌而走險為公司高層監聽他人秘密，無意間遇到李善均演出的暖男大叔，兩個不同世代、職業的人從彼此的陌生，到逐漸認同，展開一段溫柔友誼的過程，迄今仍是不少劇迷心目中的療癒神作。

林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘說，李過去有很好的表現，許多台灣民眾也看過他的作品，例如「我的大叔」帶來的療癒感，李善均暖男般的存在，會帶給大家很好回憶，至於這樣的遺憾，會不會對台灣民眾造成負面模仿效應，還要再觀察。

張家銘表示，韓國這幾年的高自殺率，也造成一些明星的模仿效應，對韓國民眾而言，可能出現追隨的情形，有研究指出，發生這類名人輕生的事件後，可能會有1至3個月的短暫影響。

對影迷的調適方面，張家銘說，重新看一下「我的大叔」這個作品沒有不好，劇中2個陌生靈魂彼此支持陪伴，也許能帶給周遭的人一些支持，也可以在網路上留言追思，或者影迷之間彼此聚集、互動支持，抒發一些想法。

除了李善均輕生的新聞，新北市國中男學生遭割頸身亡的事件，也屬於較為負面的內容，張家銘指出，兩者是不同的事情，分別發生在韓國跟台灣，性質上屬於自殺和他殺，不過對於國中生事件，很多家長會擔心相關校園事件，整體而言有很多可以檢討的，比如攜帶危險物品到學校、如何從小學習情緒處理，不會衝動或者做出危險事情等，但不用過度放大相關情緒。

李善均

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