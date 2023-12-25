日本高島屋耶誕蛋糕慘案 台灣百貨業都選擇這樣做

對日本人來說，耶誕節就是要吃草莓奶油蛋糕，已經成為習慣的文化，但日本高島屋今年卻發生「草莓蛋糕」悲劇，耶誕前夕送到民眾家中的卻是各種蛋糕慘烈照，日本高島屋截至平安夜下午就已收到220件客訴，高島屋立即針對此事道謝罪道歉，並一一退款與換貨，也緊急進行調查。對此，台灣百貨業者指出，為了避免這種情況發生，預訂蛋糕基本上都採顧客到店取貨的方式，客人也害怕宅配拿到的是「爛蛋糕」，也多傾向親自跑一趟最保險。

日本發生草莓奶油蛋糕慘案的蛋糕，為今年高島屋耶誕限定、要價5,400日圓(約新台幣1,180元），但卻有至少220名案例，收到的並非是完整的蛋糕，紛紛在社群媒體po出實際收到的蛋糕崩塌照，可見許多蛋糕壯烈犧牲，已攤成各種草莓奶油泥。

針對日本高島屋蛋糕慘案，台灣多家百貨商場皆指出，奶油蛋糕類極為容易受損，一般來說，百貨送貨物流停車場都在地下樓層，但蛋糕車一定不會往下開，因為往下開蛋糕可能就會因為下坡而毀掉，所以蛋糕車只會停在一樓可以卸貨地方搬運。就怕蛋糕運送過程中有瑕疵，基本上百貨皆採取到店取貨方式，客人也會害怕蛋糕運送出事也傾向選擇到店拿。除非是磅蛋糕、起司蛋糕等固體蛋糕，在選購時才會有開放宅配的選項。也有少數案例會針對VIP或VVIP，百貨或廠商會親派專人配送至顧客指定地點。

而日本百貨會有蛋糕宅配，國內百貨業者認為，日本宅配業者普遍在溫層控制的很好，這次高島屋事件推估應該是在宅配業者這方面出了問題，但顧客畢竟是跟高島屋買的蛋糕，出了事，最傷的還是顧客對高島屋的品牌信任度。