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CITIZEN新光動能表帥又潮 再聯名登月新創公司受矚目

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN再度與月球探測新創公司iSpace合作，推出全新聯名HAKUTO-R光動能表款，以漆黑宇宙為發想，結合獨家超級鈦材質，讓外觀呈現既帥又潮魅力。圖／CITIZEN提供
CITIZEN再度與月球探測新創公司iSpace合作，推出全新聯名HAKUTO-R光動能表款，以漆黑宇宙為發想，結合獨家超級鈦材質，讓外觀呈現既帥又潮魅力。圖／CITIZEN提供

以光動能技術獨步鐘表市場的CITIZEN再度與月球探測新創公司iSpace合作，推出全新聯名HAKUTO-R光動能表款，以漆黑宇宙為發想，結合獨家超級鈦材質，讓外觀呈現既帥又潮魅力，備受消費者關注。

CITIZEN是最早投入以鈦金屬製作腕表的品牌之一，歷經半世紀不斷優化，造就出堅韌、輕盈的「超級鈦」，因此在2019年成為月球探測新創公司iSpace合作夥伴，將這項材質運用在HAKUTO-R登月計畫。過去雙方就曾推出叫好又叫座的聯名表款，CITIZEN此次再度攜手，融入了永續精神，推出全新HAKUTO-R光動能電波腕錶AT8285-68Z腕表。這款表最大特色就是表盤為回收材質，加上Fujifilm結構色技術，透過光線反射，呈現出紫、藍色漸層變化，呼應宇宙空間的神秘感。與之相襯的則是通體以DLC電鍍黑色的鈦金屬表殼與表鍊，使得表盤像是銀河中心閃耀。除了有酷帥的外型，HAKUTO-R光動能電波腕腕表搭載H800機芯，具備全球26時區時間顯示，以及萬年曆功能，實用與搭配性兼具。

CITIZEN全新HAKUTO-R光動能電波腕錶AT8285-68Z腕表，為回收材質表盤，加上Fujifilm結構色技術，透過光線反射，呈現出紫、藍色漸層變化，呼應宇宙空間的神秘感。圖／CITIZEN提供
CITIZEN全新HAKUTO-R光動能電波腕錶AT8285-68Z腕表，為回收材質表盤，加上Fujifilm結構色技術，透過光線反射，呈現出紫、藍色漸層變化，呼應宇宙空間的神秘感。圖／CITIZEN提供

無獨有偶，Orient Star受到夜空中神秘星團啟發，運用藍色漸變表盤，打造全新M45系列F7機械月相腕表。這款表使用壓印的方式讓表盤呈現出無盡星辰，並自中心向外擴散呈現藍色至黑色的獨特色調，藉以搭配6點鐘方向的月相顯示盤；同時刻度使用黑色羅馬數字與表盤外緣的顏色相互呼應，但藉由多層印刷形成輪廓和陰影。表殼由不鏽鋼製成，並結合黑色電鍍，使表款帶有神秘感。

CITIZEN全新HAKUTO-R光動能電波腕錶AT8285-68Z腕表，底蓋上刻印了上HAKUTO-R標誌。圖／CITIZEN提供
CITIZEN全新HAKUTO-R光動能電波腕錶AT8285-68Z腕表，底蓋上刻印了上HAKUTO-R標誌。圖／CITIZEN提供

Orient Star M45系列F7機械月相腕表，精鋼表殼，價格店洽。圖／Orient提供
Orient Star M45系列F7機械月相腕表，精鋼表殼，價格店洽。圖／Orient提供

CITIZEN光動能電波腕錶AT8285-68Z腕表，鈦金屬表殼與表鍊，約57,800元。
CITIZEN光動能電波腕錶AT8285-68Z腕表，鈦金屬表殼與表鍊，約57,800元。

腕表

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