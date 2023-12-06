DON DON DONKI高雄大立店明開幕 必買優惠商品搶先看 499元整袋蘋果裝到飽好評回歸別錯過

南台灣首間DON DON DONKI「高雄大立店」將於12月7日盛大開幕，是全台第5間分店，也是面積最大、品項最齊全的店鋪，除了集結全台店鋪特色商品、COSME DONKI美妝專區外，和牛串、安田精米、MOCCHI MOCHI專門店、現煮食堂（ヲた飯堂） 也一應俱全，而在台中店推出後即大受歡迎的「若櫻壽司」也在此增設2間獨立包廂設計，另外還有3個全新獨家專區，包括COCOKAWAII可愛專區、OUTDOOR戶外用品、以及DONKI SAKE日本酒專區，趁開幕前趕快來搶先一探究竟。

最近剛好是日本蘋果產季，超狂的「499元日本紅綠蘋果裝到飽」活動於高雄大立店開幕期間再度回歸，只要向現場工作人員領取提袋、將提袋裝滿蘋果且綁得起來，就可以通通帶回家，提袋約可裝20～25顆蘋果，超級划算。另外熊本熊紅草莓、長野麝香葡萄也華麗登場，如果想要送禮，還可以入手精緻禮盒組。熟食便當區另獨家規劃自助咖哩區，白飯採用每日新鮮現碾日本米，購買指定的容器，自由填裝白飯及濃郁可口日式咖哩，飯多飯少、醬多醬少皆依照個人喜好自由裝取。

滿滿的日式美妝專區還是DON DON DONKI最大主場，高雄大立店空間寬闊商品更多元、系列更完整，逛起來也更舒適。除了少部分獨家率先引進的新品，還有眾多開幕優惠等民眾來挖寶。DONKI獨家限定LOSHI天然馬油保濕護膚組，485ml的身體乳加上45ml的護手霜，開幕優惠價只要199元，冬季超值得入手；美舒律蒸氣眼罩在高雄大立店率先推出寶可夢包裝限定款；另外，日本獨有大份量的面膜組合、各種功能的泥膜也有非常多價格實惠的選擇。

喜歡嚐鮮的族群，則是不能錯過各式各樣日本直輸的零食點心，札幌一番皮卡丘杯麵（海鮮/醬油風味）開幕特價59元，去日本玩一定會忍不住買個幾包的甘樂鮮果實軟糖推出皮卡丘與新葉喵包裝的限定款，每包79元售完為止。

全新3個獨家專區則是提供分眾化的逛街選擇，包括看準露營族群需求，新手入坑絕不能錯過的「OUTDOOR戶外用品區」，引進PPIH旗下品牌「greenstage」，各式露營帳篷、桌椅、配件商品一應俱全，還獨家販售電動滑板車，萬元有找價格超誘人。「COCOKAWAII可愛專區」則首度打破日本品牌選品限制，引進超多超萌IP商品，激推「貓福珊迪」系列，功能實用外型也非常療癒。另外，「DONKI SAKE日本酒」專區則是集結了各式清酒種類，還設置清酒冷藏櫃，讓消費者能立即飲用到冰鎮的清酒。

為歡慶南台灣首店開幕，DON DON DONKI於高雄大立A館門口另設置高達4米超人氣DONPEN巨型落地氣球，即日起至2024年1月2日止，與DONPEN落地氣球拍照打卡上傳至DON DON DONKI官方粉絲團拍照，就有機會抽到DONPEN玩偶。開幕期間單筆消費滿2000元還可獲得DONPEN野餐墊或毛毯，數量有限贈完為止。