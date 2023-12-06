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新光三越攜手南山人壽！台南第三家分店預計2025年開幕

聯合報／ 記者黃仕揚/台北即時報導
新光三越與南山人壽攜手合作，並於今日舉行南山台南廣場商場簽約儀式。圖/新光三越提供
新光三越與南山人壽攜手合作，並於今日舉行南山台南廣場商場簽約儀式。圖/新光三越提供

新光三越繼今年插旗台北東區展開新光三越DIAMOND TOWERS後，新光三越總經理吳昕陽在今年9月下旬曾表示：「新光三越展店腳步不停歇，很快會再有下一個據點，明年會有好消息。」這個好消息確認就是新光三越在台南再展店，繼新光三越台南新天地、台南中山店後，將進駐台南市北區的南山台南廣場，這也是新光三越在台南市的第三家分店、全台第十六家分店，預計於2025年開幕。

新光三越與南山人壽合作於今天（12 月 6 日）舉行南山台南廣場商場簽約儀式，即將進駐台南市北區商圈，這也是新光三越繼 2013年開出台南小西門店，帶起台南文創潮流之後，再度為文化古都增添創新與流行活力，並期待為台南民眾帶來更多元豐富的美好生活選擇。

南山台南廣場為南山人壽所有，新光三越將涵蓋地上一樓至五樓，超過萬坪空間。新光三越表示，將以豐富的零售通路經驗，結合購物與娛樂，融入創新與科技元素，導入世界同步流行的時尚生活品牌，落地發展融入台南深厚的文化景觀，打造專屬於台南的生活娛樂聚落新指標，持續提供人們更優質的生活體驗。

台南

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