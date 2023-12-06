與卡地亞攜手從雲端展開奇幻旅程 送禮季啟動免運網購

歡慶歲末佳節將至，卡地亞（Cartier）從不同雲端平台展開推出一系列互動，為冬日創造溫馨美好回憶。即日起，在卡地亞官方網站上全球同步推出的「The Fabulous Cartier Journey」奇幻旅程線上互動尋寶遊戲，並於今年在台灣地區正式推出官網線上訂購服務，讓送禮或犒賞自己更為輕鬆便捷。台灣LINE帳號首度更推出品牌官方主題，可與親朋好友以溫暖的祝福傳遞佳節情意、一起迎接嶄新的一年。

卡地亞官網上的尋寶奇旅「The Fabulous Cartier Journey」自即日起正式上線，在遊戲中，玩家駕駛品牌經典紅色飛艇，乘載集結全球專賣店建築特色的Fabulous House、穿梭雲層與星空，收集發光寶石，體驗尋寶樂趣。

（The Fabulous Cartier Journey 卡地亞尋寶奇旅遊戲連結：https://cartierline.com.tw/r/3b7g8mwn）

而在這個團聚與傳遞情感的佳節時刻，易能透過卡地亞官網線上訂購服務，為至親好友線上挑選佳節贈禮。線上購物服務精選各款PANTHÈRE C美洲豹皮件、LA PANTHÈRE美洲豹香水系列等，台灣本島內皆可於3-5個工作天內，免費快遞直送到府。為歡慶佳節，自12月起，於實體專賣店購買或線上訂購，皆可同步享有以奇幻的Fabulous House為靈感的節慶限定包裝，傳遞經典紅盒帶來的美好祝福。