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與卡地亞攜手從雲端展開奇幻旅程 送禮季啟動免運網購

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
The Fabulous Cartier Journey卡地亞尋寶奇旅遊戲即日起於官網推出。圖／卡地亞提供
The Fabulous Cartier Journey卡地亞尋寶奇旅遊戲即日起於官網推出。圖／卡地亞提供

歡慶歲末佳節將至，卡地亞（Cartier）從不同雲端平台展開推出一系列互動，為冬日創造溫馨美好回憶。即日起，在卡地亞官方網站上全球同步推出的「The Fabulous Cartier Journey」奇幻旅程線上互動尋寶遊戲，並於今年在台灣地區正式推出官網線上訂購服務，讓送禮或犒賞自己更為輕鬆便捷。台灣LINE帳號首度更推出品牌官方主題，可與親朋好友以溫暖的祝福傳遞佳節情意、一起迎接嶄新的一年。

卡地亞官網上的尋寶奇旅「The Fabulous Cartier Journey」自即日起正式上線，在遊戲中，玩家駕駛品牌經典紅色飛艇，乘載集結全球專賣店建築特色的Fabulous House、穿梭雲層與星空，收集發光寶石，體驗尋寶樂趣。

（The Fabulous Cartier Journey 卡地亞尋寶奇旅遊戲連結：https://cartierline.com.tw/r/3b7g8mwn

而在這個團聚與傳遞情感的佳節時刻，易能透過卡地亞官網線上訂購服務，為至親好友線上挑選佳節贈禮。線上購物服務精選各款PANTHÈRE C美洲豹皮件、LA PANTHÈRE美洲豹香水系列等，台灣本島內皆可於3-5個工作天內，免費快遞直送到府。為歡慶佳節，自12月起，於實體專賣店購買或線上訂購，皆可同步享有以奇幻的Fabulous House為靈感的節慶限定包裝，傳遞經典紅盒帶來的美好祝福。

而自即日起，成為卡地亞台灣LINE官方帳號好友、於全台卡地亞專賣店選購心儀作品，即可擁有以經典紅盒乘載希望點亮星空的品牌官方LINE主題，讓紅盒點亮星空的美景伴隨與至親好友互動聊天的珍貴時刻。每人限載乙次、數量有限，送完為止。卡地亞台灣LINE官方帳號連結：https://lin.ee/hXwllkx。（卡地亞保有活動更改之權利，詳細內容依店上公告為主）

LA PANTHÈRE美洲豹香水系列，現可同步至卡地亞官網選購。圖／卡地亞提供
LA PANTHÈRE美洲豹香水系列，現可同步至卡地亞官網選購。圖／卡地亞提供
JUSTE UN CLOU珠寶系列作品，現可同步至卡地亞官網選購。圖／卡地亞提供
JUSTE UN CLOU珠寶系列作品，現可同步至卡地亞官網選購。圖／卡地亞提供
卡地亞台灣LINE帳號首度呈現品牌官方主題，以經典紅盒乘載希望點亮星空。圖／卡地亞提供
卡地亞台灣LINE帳號首度呈現品牌官方主題，以經典紅盒乘載希望點亮星空。圖／卡地亞提供
LA PANTHÈRE美洲豹香精100ML，約5,100元。圖／卡地亞提供
LA PANTHÈRE美洲豹香精100ML，約5,100元。圖／卡地亞提供
TANK FRANÇAISE腕表大型款，約18萬3,000元。圖／卡地亞提供
TANK FRANÇAISE腕表大型款，約18萬3,000元。圖／卡地亞提供
BALLON BLEU系列玫瑰金舖鑲腕表系列，現可同步至卡地亞官網選購。圖／卡地亞提供
BALLON BLEU系列玫瑰金舖鑲腕表系列，現可同步至卡地亞官網選購。圖／卡地亞提供
PANTHÈRE腕錶系列作品，現可同步至卡地亞官網選購。圖／卡地亞提供
PANTHÈRE腕錶系列作品，現可同步至卡地亞官網選購。圖／卡地亞提供
TRINITY珠寶系列作品，現可同步至卡地亞官網選購。圖／卡地亞提供
TRINITY珠寶系列作品，現可同步至卡地亞官網選購。圖／卡地亞提供
TRINITY三色金手環，約49,600元。圖／卡地亞提供
TRINITY三色金手環，約49,600元。圖／卡地亞提供
PANTHÈRE C系列皮件作品，現可同步至卡地亞官網選購。圖／卡地亞提供
PANTHÈRE C系列皮件作品，現可同步至卡地亞官網選購。圖／卡地亞提供
TANK腕表系列作品，現可同步至卡地亞官網選購。圖／卡地亞提供
TANK腕表系列作品，現可同步至卡地亞官網選購。圖／卡地亞提供
PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹黃K金精鋼腕表小型款，約26萬6,000元。圖／卡地亞提供
PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹黃K金精鋼腕表小型款，約26萬6,000元。圖／卡地亞提供
節慶限定包裝以奇幻的Fabulous House，傳遞經典紅盒帶來的美好祝福。圖／卡地亞提供
節慶限定包裝以奇幻的Fabulous House，傳遞經典紅盒帶來的美好祝福。圖／卡地亞提供
PANTHÈRE C美洲豹手提包，小牛皮搭配金色搭扣，約97,500元。圖／卡地亞提供
PANTHÈRE C美洲豹手提包，小牛皮搭配金色搭扣，約97,500元。圖／卡地亞提供
JUSTE UN CLOU白金戒指，約15萬2,000元。圖／卡地亞提供
JUSTE UN CLOU白金戒指，約15萬2,000元。圖／卡地亞提供
LOVE黃K金鑲鑽手環，系列珠寶作品，現可同步至卡地亞官網選購。圖／卡地亞提供
LOVE黃K金鑲鑽手環，系列珠寶作品，現可同步至卡地亞官網選購。圖／卡地亞提供

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