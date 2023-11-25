紐約爆紅「圈圈可頌」買1送1！珠寶盒快閃新店裕隆城

法式手工甜點品牌「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」將於12/1至2024年1/31快閃店插旗誠品生活新店裕隆城，限定推出風靡紐約、日韓的圈圈可頌(circular croissant)，獻上黑巧、栗子奶油、開心果、焦糖鹽之花、覆盆子、香檸六種口味，每款售價180元起。同時攜手「TERRA土然」於快閃店設置行動吧台供應二款氮氣巧克力及一款熱巧克力，每杯售價180元。

珠寶盒誠品生活新店裕隆城快閃店開幕優惠活動，12/1~12/3、12/30~1/1圈圈可頌每日限量50組買一圈送一圈。凡購買一個圈圈可頌，IG上傳限動圖片並標記 #珠寶盒法式點心坊 #香檸圈圈，即贈送香檸圈圈乙個，每人每日限購一次。

12/4~12/10買2個圈圈可頌即可和店員猜拳，贏者贈送香檸圈圈乙個。每日13:00/17:00二場次，每場次30名。12/1~2024/1/31凡購買圈圈可頌及可頌系列商品，加購TERRA土然巧克力飲品可折抵20元。

除了快閃店限定的圈圈可頌之外，亦供應珠寶盒法式點心坊各式熱銷法式慕斯蛋糕與可頌、吐司、歐式麵包、甜麵包等烘焙商品，及耶誕蛋糕、國王餅、潘妮朵尼、史多倫、蘋果肉桂花園、巴斯克塔、聖尼古拉小人、彩繪餅乾等聖誕限定商品。