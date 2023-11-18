新富町5大名物變身下午茶！高空餐廳MiraWan限量供應

為展現日本頂級食材的多元，以蔬菜、茶葉等聞名的宮崎縣新富町，今年特別與《臺灣米其林指南》餐盤推薦、位於微風南山47樓的高空景觀餐廳MiraWan攜手合作。由主廚鄭裕錞（Josh）與甜點主廚戴峻弘（火車）將當地5大名物——打敗三連勝的松阪牛成為食材王的「中村鰻魚」、聽莫札特音樂的山西水產特上「日曬魩仔魚」、日本航空機上指定用茶的「豊緑園焙茶」，以及G7御用有機JAS認證「宮本米」、日本第一代天皇種植的梅樹且年產量僅400支的「座論梅梅酒」重新詮釋，於11月20日至12月31日下午茶時段，限量推出意想不到的法式午茶饗宴，推廣價每套980元+10%，即日起開放預約。

首道「庭園魚拓餅」，使用2000年在九州朝日電視台「食材王對決」中，打敗三連勝的三重縣松阪牛，獲得食材王稱號的「中村鰻魚」、與敬獻日本天皇的「獻上米」以及G7宮崎農業大臣會議指定食材的「有機JAS認證宮本米」、日本國家指定天然紀念物「湯之宮座論梅」釀造而成的「座論梅梅酒」為食材展現。

此道料理以抹茶粉與咖啡粉呈現日本庭園佈滿青苔的「苔庭」概念，主廚Josh透過中村養鰻場的白燒鰻魚與宮本米製作為魚骨狀米餅，並在三層米餅裡夾入章魚慕斯、座論梅的梅酒膠凍，薄脆口感捎來鮮美海味。

宛如小花園的「鰻魚飯塔可」解構了日式鰻魚飯元素，由「宮本米」製作的米塔可，乘載著中村養鰻場鹹甜滋味的「蒲燒鰻魚」，並以青花椒油替代山椒粉的清香悠長辣度，內斂地轉化起鰻魚飯不一樣的一面。

在「抹茶魩仔魚可麗餅」當中，主廚Josh將由山西水產船隊捕撈、透過莫札特音樂的電磁波減少結晶化低溫處理的山西水產特上「日曬魩仔魚」製作成冰淇淋，再用可麗餅包覆，並搭配赤身鮪魚於其中。再將以上元素透過同樣帶有旨味感受的抹茶粉串連，展現「焙茶三重奏」使用20年以上不曾使用過農藥、化學肥料的天然土壤環境所栽種的茶葉，並且僅使用上等茶葉深度烘炒誘出豐厚香氣的「豊緑園自然農法焙茶」為食材。甜點主廚戴峻弘將焙茶粉帶來焙茶冰淇淋、焙茶餅、焙茶醬汁的焙茶三態，與撒上焙茶粉的熱吉拿棒呈現的焙茶甜品；連結起整道甜點靈魂的焙茶醬汁裡，加入有畫龍點睛的白味噌搭配，在白味噌鹹度之後的焙茶香氣在味蕾裡散開，完美體現焙茶在日式甜點之外的新意。溫潤優雅的鮮味。