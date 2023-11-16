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又麻又香 bb.q CHICKEN「川麻椒香炸雞」新登場
來自韓國的韓式炸雞「bb.q CHICKEN」，以台灣人愛吃辣的喜好出發，自11月17日起推出全新口味「川麻椒香炸雞」。活動期間點購川麻椒香炸雞品項，就可獲贈汽水1瓶，參與社群活動，還有機會抽中免費炸雞。
新登場的「川麻椒香炸雞」，是針對台灣人喜愛吃麻辣鍋的特質出發，以「麻」作為味覺主軸。嚴選使用台灣氣冷雞，搭配以韓國特製醬汁、花椒與中藥調配而成的「川麻椒香醬汁」，帶來兼具香、麻、辣等多層次的風味，創造出台韓混血的滋味。全雞每份679元，半雞每份389元，半半炸雞每份639元，調味半半炸雞每份698元。另有去骨炸雞、半雞拼盤等不同選擇。
為慶祝新口味登場，11月17日至12月10日期間，內用、外帶點任一「川麻椒香炸雞品項」，就能獲得「汽水1瓶」。同期間於官方粉絲團參與活動，也有機會抽中「川麻椒香半雞」，價值389元。另外為慶祝bb.q CHICKEN登台4週年，凡當月壽星到店用餐並出示證件，就可獲得「冰火乳酪燒」1份。下載享聚卡app並加入會員，另有其他壽星優惠。
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