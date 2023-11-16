又麻又香 bb.q CHICKEN「川麻椒香炸雞」新登場

來自韓國的韓式炸雞「bb.q CHICKEN」，以台灣人愛吃辣的喜好出發，自11月17日起推出全新口味「川麻椒香炸雞」。活動期間點購川麻椒香炸雞品項，就可獲贈汽水1瓶，參與社群活動，還有機會抽中免費炸雞。

新登場的「川麻椒香炸雞」，是針對台灣人喜愛吃麻辣鍋的特質出發，以「麻」作為味覺主軸。嚴選使用台灣氣冷雞，搭配以韓國特製醬汁、花椒與中藥調配而成的「川麻椒香醬汁」，帶來兼具香、麻、辣等多層次的風味，創造出台韓混血的滋味。全雞每份679元，半雞每份389元，半半炸雞每份639元，調味半半炸雞每份698元。另有去骨炸雞、半雞拼盤等不同選擇。