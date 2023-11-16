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冷氣團報到！全家便利商店限時推「溫罐飲品第2件6折、關東煮4入88折」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起至11月28日購買全家便利商店關東煮極品本舖商品，可享任選4入88折，獨家導入的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」同享優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至11月28日購買全家便利商店關東煮極品本舖商品，可享任選4入88折，獨家導入的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」同享優惠。圖／全家便利商店提供

本週五即將迎來今年首波冷氣團，全台降溫有感，搶攻低溫商機，全家便利商店以「暖食、暖飲、暖衣」限時優惠，提供消費者溫暖應援，包含發熱衣系列加99元多一件、溫罐機飲品同價位第2件6折，以及關東煮任選4入88折優惠，全台40店限定新品「馬尚煮」同享4入88折；本週「康康5」優惠不缺席，11月17日至11月19日可享Let’s Café特大杯美式咖啡買1送1，還有「隨買跨店取」共5項商品買1送1。此外，為感謝球迷於賽事期間給予「全家」獨家售票球隊「樂天桃猿隊」強勁支持，11月17日起限時3天，「全家」推出Let’s Café大杯特濃美式咖啡買1送1活動，還有多項FamiCollection商品買1送1。

11月17日至11月19日限時3天於「全家」實體店舖購買FamiCollection石墨烯發熱衣、無重力發熱衣、極暖絨發熱衣系列，可享同價位加99元多1件；熊麻吉手握式暖暖包、小白兔貼式暖暖包、小白兔暖暖包24小時可任選加10元多一件或買5送5優惠。11月28日前則可享發熱衣系列同價位第2件6折，不同價位商品則有2件8折優惠，另外還可選購FamiCollection保暖手套（售價229元）及圍巾（售價229元），幫助暖身禦寒。

寒冷時想暖手又暖胃，推薦「全家」溫心小館溫罐機飲品，包含FamiCollection新品「雙倍濃奶茶」、「桂圓紅棗茶」、「黑糖紅玉薑茶」，單件售價30元，11月28日前第2件特價6折；另外還有伊藤園茶飲、台農保久乳、阿薩姆奶茶、伯朗咖啡等溫罐飲品可選擇，活動期間可任選同價位商品享第2件6折優惠。

「全家」熟食區即日起至11月28日購買關東煮極品本舖商品可享任選4入88折，首推新品「香腸天婦羅」（售價20元）、「香蔥魚豆腐」（售價18元），還可加入王子麵（售價10元）更對味。「全家」更獨家導入馬來西亞全家熱銷的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，以泰式冬蔭功湯為基底，濃郁香氣與酸辣滋味交融，共有10款原裝進口海鮮風味食材，如韓式魚板棒（售價25元）、海鮮魚卵棒（售價25元）等，活動期間同享4入88折，首波於40店搶先開賣，消費者可至「全家」App「地圖趣」限店美食瘋查詢鄰近販售店舖。

本周五、六、日不僅有「康康5」優惠，「全家」同步推出感謝球迷活動，共計11項商品可享買1送1。11月17日至11月19日於「全家」實體店舖購買Let’s Café 特大杯美式咖啡（不限冰熱）可享買1送1優惠；「隨買跨店取」則推出FamiCollection鹼性離子水（1,385ml）、杜老爺草莓蘋果優格雪糕、農心超進化辛碗麵、食麵王炒碼海鮮口味、星太郎香菜超寬條餅等同品項買1送1。

此外，中職球季於日前圓滿落幕，「全家」感謝球迷朋友給予樂天桃猿隊最強勁的支持，將於11月17日至11月19日推出買1送1快閃優惠，活動期間至「全家」實體店舖購買Let' s Café大杯特濃美式咖啡（不限冰熱）可享買1送1；FamiCollection氣泡水、檸檬氣泡水任選買1送1；FamiCollection鮮乳金磚派、紅酒釀蘋果乾則享同品項買1送1優惠。

11月17日至11月19日限時3天於全家便利商店店舖購買FamiCollection發熱衣系列，可享同價位加99元多1件。圖／全家便利商店提供
11月17日至11月19日限時3天於全家便利商店店舖購買FamiCollection發熱衣系列，可享同價位加99元多1件。圖／全家便利商店提供
即日起至11月28日購買全家便利商店關東煮極品本舖商品，可享任選4入88折，首推新品「香腸天婦羅」、「香蔥魚豆腐」，還可加入王子麵更對味。圖／全家便利商店提供
即日起至11月28日購買全家便利商店關東煮極品本舖商品，可享任選4入88折，首推新品「香腸天婦羅」、「香蔥魚豆腐」，還可加入王子麵更對味。圖／全家便利商店提供
即日起至11月28日全家便利商店溫心小館溫罐機飲品任選同價位商品享第2件6折優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至11月28日全家便利商店溫心小館溫罐機飲品任選同價位商品享第2件6折優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至11月28日全家便利商店FamiCollection石墨烯發熱衣、無重力發熱衣、極暖絨發熱衣系列可享同價位任選第2件6折。圖／全家便利商店提供
即日起至11月28日全家便利商店FamiCollection石墨烯發熱衣、無重力發熱衣、極暖絨發熱衣系列可享同價位任選第2件6折。圖／全家便利商店提供
11月17日至11月19日限時3天於全家便利商店店舖購買FamiCollection發熱衣系列，可享同價位加99元多1件。圖／全家便利商店提供
11月17日至11月19日限時3天於全家便利商店店舖購買FamiCollection發熱衣系列，可享同價位加99元多1件。圖／全家便利商店提供
11月17日至11月19日限時3天於全家便利商店店舖購買FamiCollection發熱衣系列，可享同價位加99元多1件。圖／全家便利商店提供
11月17日至11月19日限時3天於全家便利商店店舖購買FamiCollection發熱衣系列，可享同價位加99元多1件。圖／全家便利商店提供
11月17日至11月19日限時3天於全家便利商店店舖購買熊麻吉手握式暖暖包、小白兔貼式暖暖包、小白兔暖暖包24小時，可任選加10元多一件或買5送5優惠。圖／全家便利商店提供
11月17日至11月19日限時3天於全家便利商店店舖購買熊麻吉手握式暖暖包、小白兔貼式暖暖包、小白兔暖暖包24小時，可任選加10元多一件或買5送5優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店感謝球迷給予樂天桃猿隊強勁支持，將於11月17日至11月19日推出買1送1快閃優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店感謝球迷給予樂天桃猿隊強勁支持，將於11月17日至11月19日推出買1送1快閃優惠。圖／全家便利商店提供
11月17日至11月19日於全家便利商店實體店舖購買Let’s Café 特大杯美式咖啡（不限冰熱）可享買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
11月17日至11月19日於全家便利商店實體店舖購買Let’s Café 特大杯美式咖啡（不限冰熱）可享買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家導入馬來西亞全家熱銷的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，即日起至11月28日可享4入88折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家導入馬來西亞全家熱銷的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，即日起至11月28日可享4入88折。圖／全家便利商店提供

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