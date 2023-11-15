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天氣冷睡覺要保暖！三明治蓋被法必學 忽冷忽熱也不怕
近期氣溫明顯有感降低，晚上睡覺時，更要注意保暖，但是面對多變的天氣，該如何在睡覺時保暖呢？專家提醒，在入冬時的棉被選擇上，要注意透氣、不悶熱的款式與材質，而且面對忽冷忽熱的天氣，可以從「三明治蓋被法」一起使用，結合羽絨被或纖維冬被，再搭配上柔軟的法蘭絨薄毯，秋冬到春天都適合，連寒流來也不怕。
冬天到來時，最多人一定想到羽絨被，其中保暖度要考量到羽絨，包括比例、重量都是關鍵，同品質的90%羽絨來說，填充的重量越多，代表越保暖。羽絨在夏被通常填充500g，四季被（也是秋被）為800g，冬被為1,200g，最適宜的就是800g的四季被，Somma推出的四季控溫馬蘇里白鵝絨被，共有4種重量，最適合台灣的是710g鵝絨冬被。
CALVIN KLEIN的90%羽絨四季被，800g的羽絨填充打造出輕盈溫暖觸感，以100%純棉表布保持透氣性與吸濕性，適合台灣多變氣候。
除了羽絨被，科技纖維的冬被也很適合台灣使用，因為整體材質會更輕盈與透氣，譬如Bossa推出Suprelle DUO德國雙效纖維冬被，採用獨特Suprelle™ Duo纖維，更輕盈、透氣，也加強吸濕性與透氣性，睡覺保暖且不悶熱，採用科技纖維不易有過敏，適合台灣潮濕氣候。
最後搭配三明治蓋法的法蘭絨四季毯，有著透氣性高的超細纖維，Sanderson推出的雙人法蘭絨四季毯，還有獨特壓光工藝處理，有著頂級的光澤感，冬季寒流時可結合冬被使用「三明治蓋被法」，加強保暖。
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