聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓系保養新風潮 「INCELLDERM映皙美」登台
來自韓國RIMAN企業，採用專利原料100%韓國積雪草海洋原萃為基底，創立的保養品牌「INCELLDERM映皙美」，以In「前進」、Cell「細胞」、Derm「皮膚專科」等三單字，組成品牌名稱，再度掀起韓系保養品新風潮，在全球銷售3500萬瓶，近8千億韓幣的業績，去年進軍美國市場，今年度以台灣作為亞洲海外基地首站，12月宣布登台，採用電商一鍵下單模式，方便消費者購買。
INCELLDERM映皙美採用韓國原產、專用20年，且面積、厚度、重量比一般積雪草大2～3倍的稀有BYoungPool巨型積雪草品種，及濟州島的海洋深層水，結合創造出Lava BYoungPool Water積雪草海洋原萃，成為活妍系列的基底，給予肌膚保濕與養分，強化屏障與保水力。
全系列產品中，最方便保養的單品為活妍能量噴霧和活妍煥采精華，活妍能量噴霧能夠隨時噴在肌膚上，為肌膚保濕，含有多種營養成分的植物萃取複合物，讓肌膚快速吸收，持續保濕；活妍煥采精華則可以塗抹全臉，質地輕盈好吸收，讓肌膚深層補水，展現細滑質感。
INCELLDERM映皙美也推出「Boo-Se-Boo」保養程序，採用噴霧、精華、噴霧的手法，讓肌膚能夠充分吸收，感受到保濕度提升。另外也推出適合熟齡肌膚的活妍奇肌霜，高保濕乳霜可作為Boo-Se-Boo保養程序的最後一步，讓肌膚徹底吸收，重現光彩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言