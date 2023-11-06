全年最優惠！iPhone 15手機配件7折起 口袋行動電源5折

才剛入手新機的你，周邊配件也要跟著升級，尤其是換iPhone 15新機的用戶，更得趕快升級一波USB-C充電配件，快趁著雙11下單最優惠。

CASETiFY全年最大檔限時優惠將從11月7日至11月13日盛大展開，凡於CASETiFY台灣官方網站與CASETiFY STUDiO品牌概念店購買指定產品1件即享8.5折、2件享7.5折、3件或以上享7折優惠，包含最新iPhone 15系列、Google Pixel 8系列和三星系列手機殼、熱門手機背帶和吊飾、各式MagSafe兼容磁吸支架、行動電源、無線充電盤等配件等豐富電子與生活配件。11月9日晚上9點、11月10日晚上11點還將在品牌台灣官方Instagram還會舉行線上直播活動，將加碼送出直播獨家的限定優惠與驚喜好禮。

ADAM elements亞果元素首次於雙11檔期結合亞果元素官網商城、Momo、PChome、蝦皮購物4大官方直營電商賣場，推出USB-C充電器、磁吸式行動電源、Hub集線器等週邊配件3大優惠活動。即日起至11月30日，推出5大明星商品每週輪播優惠最低5.6折起，其中首推超薄GRAVITY C1 5000mAh磁吸式行動電源千元有找，活動價只要990元。