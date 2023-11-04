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130周年！dunhill「傳承系列」汽車珠寶 熱情再啟程

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
dunhill在品牌130周年之際推出「傳承珠寶系列」（Transmission Collection），象徵為男士的品味生活，燃起樂趣與動力。圖／dunhill提供
dunhill在品牌130周年之際推出「傳承珠寶系列」（Transmission Collection），象徵為男士的品味生活，燃起樂趣與動力。圖／dunhill提供

生活的熱情除了來自內在的信念，同樣也需要儀式感或精緻的事物，進而催化、點燃。英倫經典品牌dunhill在品牌130周年之際，慎重推出「傳承珠寶系列」（Transmission Collection），回顧品牌過往的一段重要歷史，也象徵為男士的品味生活，燃起了樂趣與動力。

Dunhill總予人紳士、英倫、深邃古典的時裝印象，唯品牌在1893年時，當時創辦人Alfred Dunhill繼承了其父的馬具事業，並以「Dunhill’s Motorities」之名為汽車司機設計精良的配件；1930年代，dunhill繼續生產男士珠寶飾品、生活精品，品項涵蓋打火機、袖釦、胸針、萬用瑞士刀、雪茄剪、鈔票夾，所有關於精緻、享樂生活型態的配件，都可以在dunhill的配件裡嗅聞到時代的蛛絲馬跡。

而來到2023，dunhill正式推出「傳承珠寶系列」，並向傳統汽車工藝致敬。汽車變速箱裡的渦輪斜向刻槽成為了設計靈感，斜切和層疊的紋理透過了法國工匠的巧手，呈現精緻且簡約的樣貌；以戒指內側為例，並有dunhill、Au750、Made in France字樣，分別代表了品牌、白金750，以及在法國生產的特色；全系列包含手鍊、戒指與吊墜項鍊，並全數使用18K白金或黃金，訂價自55,000元至22萬元不等，進而暗示了在生活的細節中，保有對事物與美好生活的熱情，持續前進。

dunhill「傳承珠寶系列」戒指內側並有dunhill、Au750、Made in France字樣。圖／dunhill提供
dunhill「傳承珠寶系列」戒指內側並有dunhill、Au750、Made in France字樣。圖／dunhill提供
斜切和層疊的紋理透過法國工匠巧手，呈現精緻簡約樣貌，也像燃起了生活的熱情。圖／dunhill提供
斜切和層疊的紋理透過法國工匠巧手，呈現精緻簡約樣貌，也像燃起了生活的熱情。圖／dunhill提供

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