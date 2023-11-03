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吃得到醉膏蟹、松葉蟹！點水樓秋季料理　竟有Do Re Mi

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
桂花蜂蜜石蓮花，360元。圖／點水樓提供
桂花蜂蜜石蓮花，360元。圖／點水樓提供

時值深秋，「點水樓」以時令食材為主角，推出「秋之宴」系列料理，包括有醉膏蟹、松葉蟹蒸肉餅等蟹蟳料理，還有蔥油芋艿、酥炸翼豆、酸辣龍膽石斑海鮮鍋等不同料理，滿足食慾之秋的味蕾。

在秋天盛產的「芋艿」，其實是尚未完全長大的芋頭，口感細緻綿密又帶有Q度。「蔥油芋艿」即是以江浙手法「㸆」，將三星蔥油香氣燒至芋艿中，增添鹹香滋味，每份330元。「桂花蜂蜜石蓮花」則是將可食用的石蓮花搭配上特調桂花蜂蜜醬品嚐，在大魚大肉之餘，帶來獨特的清爽感。「老鹹菜豆瓣酥」選用秋冬產的新鮮蠶豆瓣，蒸熟後磨成泥，再拌入老鹹菜拌炒，入口細緻並有特殊香氣，每份420元。其他如「金沙茭白筍」、「五香鳳尾魚」也都是推薦菜色。每年僅秋冬限定的「酥炸翼豆」，則是將翼豆裹上輕薄麵衣酥炸，酥香脆爽，每份540元。

針對喜愛秋季品蟹的民眾，點水樓的「醉膏蟹」選用帶有蟹膏的活紅蟳以黃酒、花雕酒、紹興酒與辛香料醃漬21天入味，鮮甜中帶著酒香，每份1,880元。名稱可愛的「Do Re Mi」則是將蟹膏、蟹肉、蝦仁依照特定比例調配而成，宛若音階而得名，入口風味濃郁，每份1,380元。至於豪華的「松葉蟹蒸肉餅」，選用整隻韓國直送松葉蟹，配上黑毛豬肉肉餅鋪底，同時集結肉汁與蟹肉的鮮美，每份8,800元。

「酸辣龍膽石斑海鮮鍋」由酸白菜、酸菜心與老母雞高湯熬煮成湯底，醇厚酸爽，結合龍膽石斑及新鮮現做的福州魚丸，帶來溫暖又刺激食慾的滋味，每份1,600元。其他還有墨魚芋頭燒肉、芋艿雞骨醬、紅蟳米粉鍋、避風塘炸廣島生蠔、蟹黃小籠包、豌豆河蝦仁等菜餚可供選擇。

Do Re Mi，每份1,380元。圖／點水樓提供
Do Re Mi，每份1,380元。圖／點水樓提供
醉膏蟹，每份1,880元。圖／點水樓提供
醉膏蟹，每份1,880元。圖／點水樓提供
松葉蟹蒸肉餅，每份8,800元。圖／點水樓提供
松葉蟹蒸肉餅，每份8,800元。圖／點水樓提供
老鹹菜豆瓣酥，420元。圖／點水樓提供
老鹹菜豆瓣酥，420元。圖／點水樓提供
蔥油芋艿，每份330元。圖／點水樓提供
蔥油芋艿，每份330元。圖／點水樓提供
芋艿雞骨醬。每份620元起。圖／點水樓提供
芋艿雞骨醬。每份620元起。圖／點水樓提供

龍膽石斑 食慾 芋頭

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