足球界最高個人榮譽的年度金球獎（Ballon d'Or®）日前舉辦頒獎典例，眾多球星都換下球衣、穿上時尚華服帥氣亮相。今年摘下個人生涯第八座金球獎的36歲球星梅西（Lionel Messi）全家5口一起亮相紅毯，一起分享得獎的喜悅，反而以往最常全家大陣仗一起搶鏡的貝克漢（David Beckam）這次隻身應戰，身為邁阿密國際球隊老闆的他頒獎給梅西，一身帥氣Dior黑色西裝的時尚完成度還是相當無懈可擊。

同樣身穿Dior西裝禮服亮相的新世代球王姆巴佩（Kylian Mbappé）則選擇了比較跳的淺色西裝搭配黑色襯山，配身為宇舶表（Hublot）品牌大使的他配戴了他最喜歡的BIG BANG UNICO鈦金鑽圈計時碼表，因為該腕表具備ONE CLICK單鍵快拆表帶裝置 ，他特地更換了灰藍色鱷魚皮表帶以搭配衣服，完美展現出這個設計的便利。 足球巨星梅西穿穿路易威登西裝，生涯第八度獲頒年度金球獎殊榮。圖／路易威登提供 姆巴佩配戴的Hublot BIG BANG UNICO鈦金鑽圈計時碼表，具備得力於ONE CLICK單鍵快拆表帶裝置 ，他搭配衣服更換了灰藍色鱷魚皮表帶，78萬2000元。圖／Hublot提供 姆巴佩配戴的Hublot鑽表，備有ONE CLICK單鍵快拆表帶裝置 ，可依場合與穿搭變換灰藍色鱷魚皮表帶。圖／Hublot提供 貝克漢穿Dior西裝出席金球獎頒獎。圖／Dior提供 姆巴佩穿Dior西裝配戴Hublot腕表出席金球獎頒獎。圖／Dior提供