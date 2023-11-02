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金球獎貝克漢帥度碾壓眾球星 梅西全家出動娃兒搶鏡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
足球巨星梅西全家一起出席金球獎頒獎。圖／路易威登提供
足球巨星梅西全家一起出席金球獎頒獎。圖／路易威登提供

足球界最高個人榮譽的年度金球獎（Ballon d'Or®）日前舉辦頒獎典例，眾多球星都換下球衣、穿上時尚華服帥氣亮相。今年摘下個人生涯第八座金球獎的36歲球星梅西（Lionel Messi）全家5口一起亮相紅毯，一起分享得獎的喜悅，反而以往最常全家大陣仗一起搶鏡的貝克漢（David Beckam）這次隻身應戰，身為邁阿密國際球隊老闆的他頒獎給梅西，一身帥氣Dior黑色西裝的時尚完成度還是相當無懈可擊。

同樣身穿Dior西裝禮服亮相的新世代球王姆巴佩（Kylian Mbappé）則選擇了比較跳的淺色西裝搭配黑色襯山，配身為宇舶表（Hublot）品牌大使的他配戴了他最喜歡的BIG BANG UNICO鈦金鑽圈計時碼表，因為該腕表具備ONE CLICK單鍵快拆表帶裝置 ，他特地更換了灰藍色鱷魚皮表帶以搭配衣服，完美展現出這個設計的便利。

足球巨星梅西穿穿路易威登西裝，生涯第八度獲頒年度金球獎殊榮。圖／路易威登提供
足球巨星梅西穿穿路易威登西裝，生涯第八度獲頒年度金球獎殊榮。圖／路易威登提供
姆巴佩配戴的Hublot BIG BANG UNICO鈦金鑽圈計時碼表，具備得力於ONE CLICK單鍵快拆表帶裝置 ，他搭配衣服更換了灰藍色鱷魚皮表帶，78萬2000元。圖／Hublot提供
姆巴佩配戴的Hublot BIG BANG UNICO鈦金鑽圈計時碼表，具備得力於ONE CLICK單鍵快拆表帶裝置 ，他搭配衣服更換了灰藍色鱷魚皮表帶，78萬2000元。圖／Hublot提供
姆巴佩配戴的Hublot鑽表，備有ONE CLICK單鍵快拆表帶裝置 ，可依場合與穿搭變換灰藍色鱷魚皮表帶。圖／Hublot提供
姆巴佩配戴的Hublot鑽表，備有ONE CLICK單鍵快拆表帶裝置 ，可依場合與穿搭變換灰藍色鱷魚皮表帶。圖／Hublot提供
貝克漢穿Dior西裝出席金球獎頒獎。圖／Dior提供
貝克漢穿Dior西裝出席金球獎頒獎。圖／Dior提供
姆巴佩穿Dior西裝配戴Hublot腕表出席金球獎頒獎。圖／Dior提供
姆巴佩穿Dior西裝配戴Hublot腕表出席金球獎頒獎。圖／Dior提供

西裝 Dior 金球獎 梅西

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