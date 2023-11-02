聽新聞
test
0:00 / 0:00
金球獎貝克漢帥度碾壓眾球星 梅西全家出動娃兒搶鏡
足球界最高個人榮譽的年度金球獎（Ballon d'Or®）日前舉辦頒獎典例，眾多球星都換下球衣、穿上時尚華服帥氣亮相。今年摘下個人生涯第八座金球獎的36歲球星梅西（Lionel Messi）全家5口一起亮相紅毯，一起分享得獎的喜悅，反而以往最常全家大陣仗一起搶鏡的貝克漢（David Beckam）這次隻身應戰，身為邁阿密國際球隊老闆的他頒獎給梅西，一身帥氣Dior黑色西裝的時尚完成度還是相當無懈可擊。
同樣身穿Dior西裝禮服亮相的新世代球王姆巴佩（Kylian Mbappé）則選擇了比較跳的淺色西裝搭配黑色襯山，配身為宇舶表（Hublot）品牌大使的他配戴了他最喜歡的BIG BANG UNICO鈦金鑽圈計時碼表，因為該腕表具備ONE CLICK單鍵快拆表帶裝置 ，他特地更換了灰藍色鱷魚皮表帶以搭配衣服，完美展現出這個設計的便利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言