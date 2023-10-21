米其林三星登台客座！佐藤秀明快閃3天、席位秒殺售罄

今年甫奪下《香港澳門米其林指南2023》三星殊榮的「Ta Vie旅」主廚佐藤秀明應寒居酒店邀請，將於11月3日至11月5日在BeGood推出7道式頂級饗宴，每套10,800元+10%，含7杯佐搭酒款或是6杯茶款。這是佐藤秀明升上三星後的首度訪台客座，開賣即秒殺，目前已完售。

佐藤秀明2015年在香港中環創立「Ta Vie旅」法式餐廳，「Ta Vie旅」在法文原意為「你的人生」，日文則是「旅程」之意，佐藤秀明希望餐廳可以成為人們在旅途間交會的休憩站。「Ta Vie旅」2016年首奪米其林一星殊榮，隔年起即連6年摘下二星，今年成功晉升三星，期間五度入選「亞洲50最佳餐廳」，是香港最炙手可熱的名店。

本次受邀於11月3日至11月5日在BeGood餐廳舉辦「Chef Sato主廚客座活動」，佐藤秀明親自演繹其對於食材搭配、料理方式的獨特見解。開胃菜「日本障泥烏賊、酪梨塔塔、Osietra魚子醬」融合香氣、口感、味道於一體的日本障泥烏賊，佐切丁酪梨塔塔與Osietra魚子醬增添其濃郁滋味、開啟美味盛宴的序幕。「自製手工麵、青海苔醬、馬糞海膽」手工製的麵條口感黏糯，完美吸收海苔醬鹹鮮與馬糞海膽的濃郁甘甜。

「北海道毛蟹、甜玉米、肯瓊醬」在外層以清甜的玉米包裹，底層舖著酸甜兼具的肯瓊醬汁，兩相結合形成一道充滿層次又平衡味蕾的料理組合。「炙燒藍龍蝦、法國藍腳菇、日本峨螺、牛蒡」將法國新鮮藍龍蝦以直火炭烤至外殼微焦、肉質滑嫩，卻又保有煙燻風味，佐搭的法國藍腳菇彈牙口感、鮮甜的峨螺與牛蒡則賦予這道菜色更豐富的滋味。「日本和牛、朴葉、有馬山椒」選用肉質軟嫩、紋理細膩的和牛與日本朴葉一同烤製，和牛本身與朴葉所散發出的燻香完美合拍，再以山椒汁調味，畫龍點睛。

最後以佐藤秀明主廚的招牌視覺系甜點「紅玉蘋果、紅心芭樂、紅石榴」和「栗子蒙布朗、普洱茶冰淇淋」為這套頂級饗宴做完美收尾。

餐席間搭配7杯佐搭的酒款，是與亞洲最大規模葡萄酒商ENOTECA和The Balvenie百富共同挑選的酒款，其中包括義大利知名釀酒家族Allegrini旗下的Poggio al Tesoro酒莊、香檳區最古老的酒莊Gosset 歌榭香檳、日本的知名酒造「久野九平治本店Kuheiji Kurodashō Tako 2020」，以及屢次獲得國際烈酒競賽首獎的「百富21年波特桶PortWood」單一麥芽威士忌等品項。

若選擇茶飲，則是由台灣本土茶品牌「冉冉茶事」精挑細選的6杯搭配餐點的茶款。

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