南瓜海膽、猴頭菇牛排？自助饗宴吃到飽Buffet　果然匯、漢來海港聰明行銷征服饕客

image source：果然匯 饗賓餐旅

文／楊千儀

台灣美食種類繁多，對於想嚐盡各式美食的台灣人來說，Buffet是聚餐的首選地點。近年來，台灣的吃到飽Buffet餐廳呈現越來越多元的趨勢，每一間Buffet都主打不同的特色，有的是中西合併，有的則專精某一國料理，價位從平價到奢華的大飯店，為了搶攻這個市場，各家餐飲品牌無不各出奇招。

「台北」代表特色餐廳！果然匯打破蔬食料理印象

在百花齊放的吃到飽市場中，身為蔬食餐廳的果然匯脫穎而出，果然匯為饗賓餐旅集團旗下的蔬食料理吃到飽品牌，長期提倡健康蔬食，使用台灣當令農產品發想出各國創意料理，創造一個以本地食材為主角的國際舞台，用好滋味回饋這片土地。

image source：果然匯 饗賓餐旅

一般的素食餐點大多使用豆類加工品模仿葷食口感，果然匯倡議健康蔬果飲食理念，堅持使用天然食材入菜。以葷食的經典料理為發想，連結蔬果食材特性與口感、型態研發菜色，例如「素海膽手捲」，是運用南瓜泥來製作蔬食者可食用的「海膽」；被譽為素食界牛排的「香煎猴頭菇佐黑胡椒醬」，則是運用猴頭菇本身厚實質地，經過特殊烹調手法，做出如同排餐的口感體驗。



提到曾遇過的難題與挑戰，果然匯表示，像是今年進駐高島屋的天母店，因坪效低、獲利較為困難，就需透過餐區規歸配置和內、外場的人力調配來解決問題。而為了讓現場服務人員更投入在顧客有感的體驗上，也導入了機器人服務。

image source：果然匯 饗賓餐旅

隨著蔬食熱潮興起及永續飲食意識抬頭，果然匯聲量成長了35%、也隨「健康」關鍵字聲量增長12%，也與素食吃到飽聲量達高度相關，加上心佔率高達7成，顯示果然匯已是台灣最受歡迎的素食吃到飽餐廳。此外，關鍵意見領袖以主打「無肉不歡者也喜歡的蔬食Buffet」、「果然匯也能補足健身者所需的蛋白質」等話題性影片，皆獲得高度討論。

「秉持著用天然的原形食材出發，減少使用加工品，致力於顛覆大眾對蔬食的刻板印象。」果然匯表示，這次拿到2023網路口碑之星「美食領域」吃到飽Buffet類領航創新獎，非常謝謝所有喜愛品牌的顧客，也很感謝董事長、總經理及總監的支持及鼓勵，內外場同仁及總部央廚後勤團結一同堅守品質。

image source：果然匯 饗賓餐旅提供

台灣吃到飽天花板 漢來海港自助餐廳漢來美食推限定新菜

被稱為「Buffet南霸天」的漢來海港城，是國內最具指標的吃到飽餐廳之一，以新鮮、豐富的海鮮食材為招牌。依產季不定期更換在地食材，供應各種中、西、日式的料理，品項豐富度堪稱全台之最，有台灣頂級百匯的代名詞。餐廳不僅有本土美食也提供各國特色餐食，近200道的菜色，仿佛像是環遊世界，飽食一頓各國美食大餐。

image source：漢來美食

漢來海港自助餐廳 漢來美食經過疫情更顯茁壯，善用社群行銷，大力推廣「異國狂饗2.0」、「Boom啾甜點季」等新活動，吸引廣大饕客目光，使官方臉書粉專聲量年成長率達108%，也與高雄全家海神籃球隊合作推出許多應援優惠活動，引起大量球迷響應支持。

此次行銷除了與海神球隊的聲量較前一年度聲量提升42%，也讓漢來海港自助餐廳的品牌正面聲量有高達4.6倍的年成長，奪下2023網路口碑之星「美食領域」吃到飽Buffet類策略卓越獎。

▲台大管理學院教授郭瑞祥（左）頒發2023網路口碑之星「健康休閒領域」共享運具類策略卓越獎給予漢來海港自助餐廳，由漢來海港自助餐廳副督導單立群（右）代表領獎。

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