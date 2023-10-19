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買LINE貼圖做公益 「豆卡頻道」11隻超萌角色陪你關注情感教育

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE貼圖攜手「台灣性別平等教育協會」倡導「情感教育」，推出「豆卡頻道x性平協會-陪你說出心裡話」公益貼圖，1組包含24張貼圖，30元即可擁有豆卡頻道中11隻超萌角色可愛陪伴。圖／LINE提供
LINE貼圖攜手「台灣性別平等教育協會」倡導「情感教育」，推出「豆卡頻道x性平協會-陪你說出心裡話」公益貼圖，1組包含24張貼圖，30元即可擁有豆卡頻道中11隻超萌角色可愛陪伴。圖／LINE提供

越來越多研究證實情感教育應該與傳統教育一樣從小做起，重要性甚至會影響到其他領域的學習成果。LINE貼圖今宣布與公益夥伴「台灣性別平等教育協會」推出「豆卡頻道 × 性平協會-陪你說出心裡話」公益貼圖，今年特別與貼圖明星也是貼圖名人堂得主「豆卡頻道」創作者可布魯Co-Blue合作，鼓勵大家正視情感教育議題，將「豆卡頻道」可愛角色以生動飽滿的情緒與表情，演繹出正向溝通與勇敢表達意願的情境。公益貼圖1組共24張，銅板價30元就可擁有茶包、八寶及飯丸等超人氣角色陪你說出心裡話，輕鬆買貼圖做公益，同時提醒身邊的親朋好友一同正向情感溝通。

根據統計，在台灣，2成國中生已有戀愛經驗，3成青少年自殺事件和情感因素有關，5成校園霸凌的起因是情感糾紛，更有8成的學生情侶曾遭遇親密暴力。LINE TODAY最新投票統計也顯示，5成左右網友表示習得情感溝通能力的管道來自家庭、學校與朋友；超過5成的網友表示經歷過情緒勒索、情感欺騙和冷暴力等溝通衝突。由此可知，在學校體制內推動「情感教育」是相當迫切且重要的，若能在課程內融入與情感互動、人際關係相關的內容，將有助於學生瞭解如何以平等、尊重的方式處理情感議題、避免衝突與傷害。

台灣性別平等教育協會近幾年花費許多心力在推廣情感教育，其核心精神在於學習表達情感、與他人平等互動。這次合作，可布魯特別繪入了11隻角色，希望傳遞正向且平等的溝通，因此貼圖中除了有基本的問候，還有強調「尊重」、「不對勁」、「我要考慮一下」、「這樣我有點困擾」等情境，提醒大眾溝通過程中適當表達意願跟情緒的重要性，也希望喚起大眾對性平議題的重視。

「豆卡頻道 × 性平協會-陪你說出心裡話」公益貼圖即日起至12月18日期間限定銷售，貼圖銷售所得扣除iOS及Android平台費用後，將全數捐予台灣性別平等教育協會的「情感教育計畫-千德爾推廣專案」。

「豆卡頻道 × 性平協會-陪你說出心裡話」公益貼圖由「豆卡頻道」的創作者可布魯Co-Blue繪製，希望傳遞正向且平等的溝通，強調表達情緒與意願重要性。圖／LINE提供
「豆卡頻道 × 性平協會-陪你說出心裡話」公益貼圖由「豆卡頻道」的創作者可布魯Co-Blue繪製，希望傳遞正向且平等的溝通，強調表達情緒與意願重要性。圖／LINE提供

貼圖 情緒勒索

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