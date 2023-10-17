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冷氣機用兩三年就壞？家電達人直指「兇手」可能是它

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
LG冷氣全系列使用頂級抗鏽蝕金散熱片，透過抗鏽蝕塗料延長使用期限。圖／486團購提供
LG冷氣全系列使用頂級抗鏽蝕金散熱片，透過抗鏽蝕塗料延長使用期限。圖／486團購提供

家中的冷氣冰箱通常一用就是十幾年，不過有民眾上網發文求助，不懂為什麼家裡的冷氣才用兩三年就壞，接著連冰箱也報銷，擔心高單價的乾衣機是下一個。家電達人486先生直指「兇手」可能是沼氣。

486先生指出這並不是罕見的情況，建議民眾可以檢查一下家裡的冷氣和冰箱排水管最後是否接到排水溝或是與大樓汙水、化糞池的廢氣管共管使用。水溝、排水溝、大樓汙水管內會有沼氣，而沼氣成分中的硫化氫會造成機具和銅管侵蝕。民眾可觀察連接的銅管呈現正常黃銅色還是已經變成黑色。

冷氣機經常遇到銅管被沼氣腐蝕造成冷媒外漏的情況，若嚴重到無法修復就只能換新。不少老公寓過去將排水管和化糞池的排水做在一起，短時間內也難以處理。486先生表示，可以加裝一個簡易的存水彎或是阻氣盒來防止沼氣入侵，或是挑選抗腐蝕設計的冷氣機降低受損機率，例如LG冷氣全系列使用頂級抗鏽蝕金散熱片，透過層層包覆的抗鏽蝕塗料來確保耐用性並延長使用年限。

準備買新房的民眾則可注意建商是否有將沼氣問題納入機電設計，例如有些會加裝氣壓平衡吸氣閥防止排水管沼氣及異味，或排水管處多做一個分離設計，讓沼氣回流時得以溢散。

冷氣機經常遇到銅管被沼氣腐蝕造成冷媒外漏。圖／486團購提供
冷氣機經常遇到銅管被沼氣腐蝕造成冷媒外漏。圖／486團購提供

冷氣 冰箱

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