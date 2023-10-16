「大阪」只能排第5！日本「都道府縣魅力度」排行出爐

旅遊資源豐富的「日本」，一直是深受台灣旅客喜愛的旅遊目的地。近期日本的「ブランド総合研究所」（品牌總合研究所），針對日本都道府縣進行魅力調查，並公佈整體排名。冠軍由「北海道」蟬聯；「京都府」、「沖繩縣」分居第二、三名；至於第四、第五名則分別為「東京都」、「大阪府」。而「茨城縣」排名最後一名。

自2009年舉辦至今的「都道府縣魅力度調查」，是由受訪者針對各地區的吸引程度進行評分，從「非常吸引人」到「一點都不吸引人」，共計區分為5個評分級別，並再依照公式進行評分。今年再度拿下冠軍的「北海道」，已經連續15年排名第一，共有56.8%的受訪者覺得「非常吸引人」、31.3%的受訪者認為「稍微吸引人」。

連續15年拿下亞軍的「京都府」，獲得「非常吸引人」與「稍微吸引人」的比例，共計達75.3%。第三至第五名，則分別為「沖繩縣」、「東京都」、「大阪府」。整體而言，前五名的名單均與去年相同，其中「大阪府」是前五名榜單中，唯一分數較去年成長之地。至於第六至第十名，為「福岡縣」、「神奈川縣」、「奈良縣」、「石川縣」、「長崎縣」。